Lebensversicherungsgeschäft steht vor einem Komplettumbau

Die Partnerschaft ist auch ein Signal für die Branche: Die schwache Ertragslage lässt Banken und Versicherer zuletzt gerade im Vertrieb wieder enger zusammenrücken. „Banken und Versicherer werden über den Vertriebskanal und die dahinterstehenden Prozesse stärker zusammenrücken. Aber das wird nicht bedeuten, dass es notwendig sein wird, sie auch als Unternehmen zusammenzubringen", prophezeite etwa schon im November der Finanzvorstand der Allianz, Dieter Wemmer.

Für die Allianz ist es nicht die einzige Kooperation in Ostasien. Bei Lebensversicherungen arbeitet sie im Bankvertrieb seit 2012 mit HSBC zusammen. Standard Chartered hat in der Lebensversicherung dagegen die britische Prudential als Partner.

Als größte Baustelle hat Bäte das Lebensversicherungsgeschäft identifiziert, das außerhalb Deutschlands angesichts niedriger Zinsen zu wenig Rendite abwirft. Jede einzelne Leben-Tochter soll bis 2018 eine Eigenkapitalrendite von zehn Prozent oder mehr erwirtschaften. Bisher schafft das nur die deutsche Allianz Leben.

Die Sparte steht vor einem Komplettumbau: Policen mit langfristigen Garantien will Bäte weiter zurückdrängen und die Lebensversicherer damit gegen Schwankungen an den Kapitalmärkten immun machen. Damit ließen sich drei Milliarden Euro an Kapital freisetzen. Konzernweit will Bäte die Eigenkapitalrendite damit bei 13 Prozent halten, die sonst zu erodieren drohe. Den Verkauf von Vertragsbeständen im Ausland schloss der neue Allianz-Chef nicht aus. Vor einem Umbruch stünden aber auch Sach-Sparten wie die Autoversicherung.

Doch Bäte weiß, dass seine Investoren derzeit vor allem ein anderes Thema beschäftigt: die bevorstehende milliardenschwere Ausschüttung. So winkt den Aktionären von Europas größtem Versicherer in diesem Jahr ein milliardenschwerer Extra-Geldsegen. Der Münchener Konzern dürfte bis zu drei Milliarden Euro in Form eines Aktienrückkaufs an die Anteilseigner zurückgeben, nachdem sie bis Jahresende keine größeren Unternehmen gekauft hat.

Es wäre der erste Aktienrückkauf in der Geschichte des Versicherers. Bäte hatte Ende November vor Analysten das Versprechen bekräftigt, das nicht ausgeschöpfte Budget für Übernahmen, das sich seit 2014 angesammelt hat, auszuschütten: „Wir werden das Geld nicht ohne Grund zurückhalten. Alles Kapital, das wir nicht brauchen, werden wir zurückgeben.“ Es sind Worte, an denen die Investoren Bäte messen werden.