 Wechsel an der Spitze: Finanzchef von Generali tritt zurück

Hauptsitz von Generali in Rom Der größte italienische Versicherer bekommt einen neuen Finanzchef. (Foto: Reuters)

MailandDer Finanzchef des italienischen Versicherers Generali tritt zurück. Alberto Minali gebe seinen Posten Ende des Monats auf, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Minalis Nachfolge solle ab sofort der Generali-Manager Luigi Lubelli antreten. Lubelli ist derzeit Leiter des Konzernbereichs Finanzen.

In seiner Rolle als Generaldirektor werde Minali nicht ersetzt. Die größte italienische Filialbank Intesa Sanpaolo hatte am Dienstagabend Interesse an einem Zusammenschluss mit Generali bestätigt.