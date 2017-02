 Windkraftbranche: Allianz stockt Wind- und Solarpark-Bestand auf

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Windpark Die Allianz investiert Milliarden in die Wind- und Solarenergie. (Foto: dpa)

FrankfurtEuropas größter Versicherer Allianz tut sich in den USA bei einem weiteren Projekt mit der Wind- und Solarenergie-Sparte des französischen Stromkonzerns EDF zusammen. Der Windpark „Great Western“ im US-Bundesstaat Oklahoma ist die dritte EDF-Entwicklung, in die der Münchener Konzern investiert, wie er am Donnerstag mitteilte.

Die Allianz steigt dort zusammen mit der japanischen Bank MUFG als Investor ein. Der Windpark mit einer Leistung von 225 Megawatt erzeugt Energie für rund 70.000 Haushalte. Insgesamt ist das Portfolio der Allianz von 74 Wind- und sieben Solarparks damit inzwischen 3,5 Milliarden Euro schwer.

Erst vor zwei Wochen hatte sich die Investment-Sparte der Allianz, Allianz Capital Partners, am „Kelly Creek“-Projekt von EDF im Bundesstaat Illinois beteiligt. Vor einem Jahr hatte sie sich bei einem Windpark in New Mexico mit EDF zusammengetan.

Investitionen in erneuerbare Energien werden in den USA mit Steuervergünstigungen belohnt. Infrastruktur-Investitionen sind für Versicherer interessant, weil sie über lange Zeit sichere Renditen abzuwerfen versprechen.