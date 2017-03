Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Nordkoreanischer Diktator Kim Jong-un Der Diktator steht höchstpersönlich auf einer Sanktionsliste der Vereinten Nationen. (Foto: dpa)

FrankfurtWas der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un von internationalen Sanktionen hält, hat er am Montag gleich vierfach klargemacht: Nordkorea startete ganze vier ballistische Raketen auf einmal und ignorierte damit die Auflagen der Vereinten Nationen. Drei der Raketen landeten in der japanischen 200-Meilen-Zone, also im Vorgarten des verhassten Nachbarn. Ein diplomatischer Affront.

Nun sorgt das internationale Zahlungsnetzwerk Swift für einen Affront der anderen Art. Jahrelang soll Swift seine Dienste nordkoreanischen Banken angeboten haben, die auf der Sanktionsliste der Vereinten Nationen stehen. Damit gab Swift den Banken die Möglichkeit, Geld an Banken in anderen Ländern zu übertragen. Offenbar schloss das Netzwerk die Institute erst aus, als eine Untersuchungskommission des UN-Sicherheitsrats Belege dafür fand, dass die Banken Swift weiter nutzten. Wieder einmal sorgt Swift damit für Negativschlagzeilen. Den Schwarzen Peter reicht Swift aber weiter.

Swift – Ein Globales Finanzsystem Geschichte Die Society for Worldwide Interbank Telecommunication wurde 1973 gegründet, um den Überweisungsverkehr von Banken auf der ganzen Welt zu standardisieren. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Belgien und wird von den Finanzinstituten getragen. Swift zog immer wieder Kritik auf sich, weil der Anbieter seit dem 11. September 2001 Überweisungsdaten an US-Behörden liefert.

Funktionsweise Das Swift-System überträgt Nachrichten zwischen Finanzinstituten, führt selbst aber keine Konten für seine Partner und führt auch keine Zahlungen aus. Die einzelnen Banken werden über den Bank Identifier Code (BIC) identifiziert.

Über das Zahlungsnetzwerk wickeln mehr als 11.000 Institute weltweit grenzüberschreitende Transaktionen ab. Dabei fließt kein Geld an sich über das Netzwerk, stattdessen verschickt Swift Zahlungsanweisungen an die angeschlossenen Institute. Lange war das Netzwerk nur Eingeweihten ein Begriff. Doch vor rund einem Jahr wurde eine Serie von spektakulären Bankdiebstählen bekannt, bei denen Hacker sich das Swift-System zu Nutze machten. Dem Netzwerk brachte das eine Debatte über die Sicherheitsstandards ein. Experten vermuteten die Hintermänner des Angriffs damals ausgerechnet in Nordkorea.

Nun steht Swift erneut im Schlaglicht, nachdem das „Wall Street Journal“ den Bericht des Uno-Sicherheitsrats entdeckte. Mit detektivischem Eifer hatten die Experten die Zahlungsströme zur Finanzierung des nordkoreanischen Atomprogramms herausgearbeitet. Schon vor Jahren hatte der Sicherheitsrat mehrere nordkoreanische Banken, die bei der Finanzierung des nordkoreanischen Atomprogramms eine Rolle spielen, auf die Sanktionsliste gesetzt. Trotzdem soll Swift einige Institute nicht von seinem Netzwerk ausgeschlossen haben.

Laut UN-Bericht bot Swift sieben Banken teils über Jahre seine Dienste an, drei davon standen auf der Sanktionsliste: Die Bank of East Land, die KKBC und die Korea Daesong Bank. Für vier anderen Banken stellte Swift die Dienste ein, als die Institute dies selbst beantragten. Inzwischen habe Swift auch die drei sanktionierten Banken ausgeschlossen.

Das Zahlungsnetzwerk selbst will die Namen der betroffenen Institute nicht nennen. Swift, das im belgischen La Hulpe seinen Sitz hat, sieht nicht sich selbst, sondern die belgische Regierung in der Pflicht. „Jede Entscheidung, Ländern oder Individuen Sanktionen aufzuerlegen, liegt allein bei den zuständigen Regierungsbehörden und Gesetzgebern“, heißt es bei dem Dienstleister. Die belgischen Behörden hätten Swift über die laufenden Diskussionen im Sicherheitsrat informiert und würden die notwendige Autorisierung nicht mehr gewähren. „Als Ergebnis hat Swift den Zugang für von der UN bestimmte nordkoreanische Einheiten zum Finanznachrichtendienst Swift suspendiert“. Den schwarzen Peter hätte demnach also nicht Swift, sondern die belgischen Behörden.

Nicht nur diverse nordkoreanische Banken, auch der Diktator Kim-jong Un höchstpersönlich steht auf der Sanktionsliste. Die Auswirkungen für den Staatschef und sein Atomprogramm dürften sich aber in Grenzen halten, glaubt der Nordkorea-Experte Andrei Lankov von der Kookmin-Universität in Seoul. „Sie werden um diese Sache herumkommen“. Denn Nordkorea könne das Geld über China ins Ausland bewegen, wenn die Chinesen dazu gewillt sind. „Das haben sie auch in der Vergangenheit gemacht“. Für andere Länder sei ein Ausschluss von Swift ein härterer Schlag, sagte Lankov der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Aber es ist immer noch ein Schlag“.