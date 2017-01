Qualifikationsanalyse statt Dokumente

Alaa Kheralah Im Oktober 2014 kam der in Jordanien ausgebildete Zahntechniker als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Mittlerweile hat er einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem Dentallabor. (Foto: BIBB)

In einer fünftägigen Probearbeit bewies Kheralah den Berufsexperten, dass seine durchs Studium erworbenen Fertigkeiten mit den deutschen gleichwertig sind. Die Qualifikationsanalyse durfte Kheralah ausnahmsweise auf Englisch durchführen, da er im Labor keinen Kontakt zu Kunden hat. Der Sonderfonds Qualifikationsanalysen des Projekts „Prototyping Transfer“ übernahm dafür die Kosten.

Den Test hatte er bestanden – doch sein Asylverfahren war zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Gange, sodass er trotzdem nicht arbeiten durfte. „Es war schwer, die Geduld zu bewahren, bis ich nach sechs Monaten endlich die Arbeitserlaubnis erhielt.“ Dann durften auch Frau und Kind nach Deutschland kommen.

Auch wenn das Verfahren sicherstellen soll, dass Kheralah für den Job in Deutschland geeignet ist, unterscheidet sich seine Arbeit dennoch von der in Syrien. „In Deutschland gibt es viele Werkstoffe wie Gold, die für die Verarbeitung in meiner Heimat viel zu teuer wären“, erzählt der 34-Jährige. Deshalb will er sich auch in Zukunft weiterbilden.

Denn nach Syrien wollen seine Frau und er nicht mehr zurückgehen – auch wenn der Krieg dort vorbei sein sollte. Und so lange Kheralah einen unbefristeten Arbeitsvertrag vorweisen kann, darf er auch in Deutschland bleiben. „Nach dem Krieg wird es Jahre dauern, bis in Syrien wieder Normalität herrschen wird. Meine Kinder haben hier die besten Möglichkeiten, heranzuwachsen.“

Das sehen auch Ana Poli und ihr Mann so – obwohl ihnen Familie und Freunde fehlen. Mittlerweile sind beide Eltern eines elf Monate alten Sohnes und haben Freunde in Deutschland gefunden. „Was in Zukunft sein wird, ist zwar schwer zu beantworten. Aber ich glaube, dass unser Sohn in dieses Land verliebt sein und als Heimat anerkennen wird“, sagt sie lächelnd. Eine Rückkehr zieht sie aus diesem Grund momentan frühestens im Rentenalter in Betracht – oder wenn es Griechenland wirtschaftlich besser geht.