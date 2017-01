Syrer machen den Großteil beratener Flüchtlinge aus

Ana Poli Die Griechin arbeitet auf der Intensivstation des Bonner Universitätsklinikums. (Foto: BIBB)

1.200 Berufsprofile und 1.500 Beratungsstellen sind mittlerweile auf Deutsch und Englisch auf der Webseite hinterlegt. Den Anerkennungs-Finder gibt es ebenfalls in diesen beiden Sprachen. 2017 will das zehnköpfige Team Sprachen wie Russisch und Französisch ergänzen. „In vielen deutschen Ausbildungsberufen wie Bäcker oder Optiker ist eine Anerkennung zwar nicht notwendig, aber oft sinnvoll, wenn es beispielsweise um die gleichwertige Bezahlung geht“, sagt Julia Lubjuhn, Projektkoordinatorin des Anerkennungsportals. „Am häufigsten werden Gesundheits- und Lehrberufe anerkannt.“

Die meisten Anträge stammen von Europäern. Etwa ein Fünftel der in der zweiten Jahreshälfte 2015 Beratenen waren Flüchtlinge. Mit etwa 60 Prozent stellen Syrer den größten Anteil beratener Flüchtlinge dar.

Zugang für Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt Schule Der Schulbesuch ist für Kinder von Asylsuchenden und Geduldeten Pflicht.





Beschäftigung Für die Aufnahme einer „normalen“ Beschäftigung gilt für alle Asylantragsteller ohne Ausnahme eine Wartefrist von drei Monaten. Danach bedarf es dafür in der Regel einer Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit. Diese ist davon abhängig, ob für einen Arbeitsplatz nicht deutsche Arbeitnehmer oder ihnen gleichgestellte Ausländer zur Verfügung stehen (Vorrangprüfung). Zudem prüft die Agentur, ob der Asylbewerber nicht zu ungünstigeren Konditionen – wie einem niedrigeren Lohn oder einer längeren Arbeitszeit - als sonst üblich beschäftigt werden sollen (Vergleichbarkeitsprüfung). Denn eine Aushöhlung der hier geltenden Arbeitsbedingungen soll es nicht geben. Anerkannte Flüchtlinge dürfen ohne Vorrangprüfung jede Beschäftigung aufnehmen. Die Vorrangprüfung entfällt ansonsten auch für Asylsuchende und Geduldete nach 15 Monaten Aufenthalt. Verzichtet wird darauf außerdem wenn es um Hochqualifizierte geht, um Tätigkeiten im Bundesfreiwilligendienst oder um Mangelberufe.

Status Eine zentrale Rolle spielt der Status, den ein Asylbewerber hat. Mit seiner Antragstellung erhält er in Deutschland zunächst eine „Aufenthaltsgestattung“ für die Dauer des Verfahrens. Wird sein Asylantrag anerkannt, wird aus dieser Gestattung eine „Aufenthaltserlaubnis“. Wird der Antrag abgelehnt, müsste der Betroffene eigentlich ausreisen. Stehen dem allerdings wichtige Gründe entgegen, erhält er eine „Duldung“ – der Asylbewerber bleibt aber grundsätzlich ausreisepflichtig. In der Aufenthaltserlaubnis, der Aufenthaltsgestattung oder Duldung ist durch eine Nebenbestimmung von der Ausländerbehörde vermerkt, ob der Betreffende in Deutschland arbeiten darf. Dabei gibt es im Grundsatz drei Kategorien: unbeschränkte Erlaubnis zur Aufnahme einer Arbeit, Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde und Untersagung der Beschäftigung (etwa bei einer kurzfristig drohenden Abschiebung).

Ausbildungsabschluss Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsgestattung und Duldung werden nur befristet erteilt. Ist ein Asylbewerber anerkannt oder hat er einen vergleichbaren Schutzstatus, kann er eine Ausbildung ohne große Probleme beginnen und abschließen. Auch bei einer Aufenthaltsgestattung kann er davon ausgehen, seine Lehre ordnungsgemäß abschließen zu können. Doch auch Azubis aus dem Ausland, die lediglich geduldet werden, können - sofern sie vor Vollendung des 21. Lebensjahres die Ausbildung aufgenommen haben – über eine Verlängerungen der Duldung ihre Lehre abschließen. Ausgenommen davon sind allerdings Menschen aus sicheren Herkunftsländer wie den Balkanstaaten.

Weiterbeschäftigung Nach dem Abschluss einer Ausbildung kann Geduldeten eine befristete Aufenthaltserlaubnis mit der Perspektive eines Daueraufenthalts ermöglicht werden. Voraussetzung ist, dass sie eine ihrem Abschluss entsprechende und für ihren Lebensunterhalt ausreichend bezahlte Stelle finden.





Perspektive Eine gute Perspektive auf einen langfristigen oder gar dauerhaften Aufenthalt mit entsprechender Berufstätigkeit haben derzeit Menschen aus Ländern wie Syrien, Irak, Iran und Eritrea. Asylbewerbern und Geduldeten aus diesen Ländern werde derzeit „zu einem hohen Anteil ein Schutzstatus zuerkannt“, begründen dies das Bundesinnenministerium und der Handwerksverband ZDH in einer gemeinsamen Informationsschrift vom November.

Dazu gehört auch Alaa Kheralah. Im Oktober 2014 kam der in Jordanien ausgebildete Zahntechniker als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Sein Glück: Sein Bruder lebte und arbeitete schon länger in Deutschland und half ihm, das Verfahren in die Wege zu leiten. Denn Kheralah sprach kein Deutsch. „Ich bin meinem Bruder sehr dankbar, denn er hat mir in allen Angelegenheiten geholfen“, sagt der zweifache Familienvater. Sein Bruder meldete ihn bei einem Sprachkurs an und vermittelte ihm ein Praktikum in einem Ludwigshafener Dentallabor – in dem er mittlerweile einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Zahntechniker hat. „Mein Chef und meine Kollegen im Labor haben es mir sehr leicht gemacht und waren vom ersten Tag an außerordentlich nett und hilfsbereit“, blickt der gebürtige Syrer zurück.

Doch das Verfahren stand zunächst auf der Kippe: Denn in seinen Unterlagen fehlten wichtige Informationen zu den genauen Inhalten seiner Ausbildung in Jordanien. Die konnte er zwar nicht mit Dokumenten nachweisen, waren aber für die Anerkennung seines ausländischen Abschlusses in Deutschland notwendig. In solchen Fällen bietet das Anerkennungsgesetz für alle dualen Ausbildungsberufe, Fortbildungs- und Meisterberufe die Möglichkeit, die beruflichen Kompetenzen innerhalb von Qualifikationsanalysen festzustellen. Sie ist Teil des Anerkennungsverfahrens – kostet allerdings noch mehr Geld als der Antrag. Dafür gibt es Fördermöglichkeiten.

Die zuständige Kammer entschied gemeinsam mit dem Syrer, eine Qualifikationsanalyse durchzuführen und so zu überprüfen, ob er über die hierzulande geforderten Qualifikationen verfügt.