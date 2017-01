Berufsanerkennung in Deutschland Der Großteil der Anträge führte im Jahr 2014 zur vollen Gleichwertigkeit. (Foto: dpa)

BonnWer die gleiche Arbeit wie seine Kollegen macht, bekommt die gleiche Bezahlung. Das war Ana Polis simple Rechnung, bevor sie 2013 aus Griechenland nach Deutschland kam. Doch sie ging anfangs nicht auf: Obwohl die heute 33-Jährige fünf Jahre lang in Athen studiert hatte, um als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeiten zu können, erhielt sie hierzulande nur etwa die Hälfte des gesetzlich vorgegebenen Bruttolohns. Und: Sie durfte trotz Studium nur einfache Aufgaben übernehmen – stets unter der Aufsicht von Kollegen.

Angestellt war Poli zu diesem Zeitpunkt – genau wie ihr Mann – bei dem Personaldienstleister Randstand, der die beiden Griechen als Leiharbeiter an das Bonner Universitätsklinikum vermittelt hatte. „Als ich davon erfuhr, dass wir in Deutschland arbeiten und leben können, war ich im siebten Himmel“, sagt Poli und ein Lächeln huscht über ihre Lippen, wenn sie an den Augenblick zurückdenkt.

Denn mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman im Jahr 2008 rutschten nicht nur die USA, sondern auch europäische Länder in eine tiefe Rezession. Vor allem Griechenland: Die Leute gaben weniger Geld aus, Unternehmen stellten Investitionen ein – und massenhaft Beschäftigte wurden entlassen.

Etwa vier Jahre nach dem Crash verlor auch Poli ihren Job in einem Privatkrankenhaus für vermögende Griechen. „Als ich arbeitslos wurde, haben mein Mann und ich erkannt, dass wir in Griechenland keine Perspektive haben.“ Heute, drei Jahre später, ist die 33-Jährige als Gesundheits- und Krankenpflegerin eigenständig auf der Intensivstation im Bonner Universitätsklinikum tätig – und bekommt endlich die gleiche Bezahlung wie ihre Kollegen. Doch bis dahin war es ein mühsamer Weg.

Etliche Sprachkurse musste die junge Griechin vor und nach ihrer Ankunft in Deutschland absolvieren und ihre griechische Ausbildung hierzulande anerkennen lassen – und dafür verschiedene Prüfungen ablegen. Denn während angehende griechische Gesundheits- und Krankenpfleger nur ein halbes Jahr praktisch arbeiten, macht die Arbeit am Patienten den Großteil der deutschen Ausbildung aus. „Meine Kollegen sind zwar immer hilfsbereit und freundlich zu mir gewesen, aber sie haben mich nie in Watte gepackt“, sagt Poli.

Unterstützung erhielt sie beim Anerkennungsverfahren von ihrem Arbeitgeber, der ein Anerkennungsverfahren in die Wege leitete – und sogar die Kosten übernahm. Dieser bürokratische Akt dauert in der Regel drei bis vier Monate ab dem Zeitpunkt, an dem alle Unterlagen vorliegen – und kann pro Antrag bis zu 600 Euro kosten.

Von 2012 bis Ende 2015 sind bei den zuständigen Stellen mittlerweile mehr als 44.262 solcher Anträge eingegangen. Denn seit April 2012 schafft das Anerkennungsgesetz des Bundes einen Anspruch auf ein Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen – und zwar für alle, unabhängig vom Herkunftsland. Über das Informationsportal „Anerkennung in Deutschland“ können Interessierte seitdem prüfen, an welche zuständige Stelle sie sich wenden müssen, um zu erfahren, ob ihre Ausbildung gleichwertig mit der deutschen ist und welche Zeugnisse und Papiere sie für ein Verfahren benötigen.

Beim Portal handelt es sich um ein Drittmittelprojekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung – herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Seit 2016 fungiert das Anerkennungsportal ebenfalls als Beratungszentrum für Fragen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen auf EU-Ebene.