Entgelt-Transparenz Kaum jemand will wissen, was sein Kollege verdient

Das neue „Gesetz zur Förderung von Transparenz von Entgeltstrukturen“ soll verhindern, dass Frauen bei gleicher Arbeit weniger verdienen als Männer. Chefs sollen die Vergütung ihrer Beschäftigten auf Anfrage offenlegen. Dafür bekommen etwa 14 Millionen Beschäftigte in Unternehmen mit über 200 Mitarbeitern ein Auskunftsrecht darüber, was eine vergleichbare Gruppe des anderen Geschlechts verdient. Unternehmen mit über 500 Beschäftigten sollen außerdem regelmäßig über ihren Stand in Sachen Entgeltgleichheit berichten. Dazu sollen sie ihre Lohnstrukturen auf Fairness überprüfen.