Gleiche Bezahlung Seit Jahren setzen sich Frauen-Organisationen für eine gleiche Bezahlung ein. (Foto: AFP; Foto: Yuri Gripas)

Köln/BambergDie Unterschiede sind deutlich: 14 Euro pro Stunde verdient eine Erzieherin, 16 Euro ein Sozialpädagoge. Ein Techniker bekam nach einer Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Jahr 2014 hingegen 18 Euro und ein Ingenieur sogar 29 Euro. „Jobs in der Industrie werden im Durchschnitt besser vergütet als beispielsweise im Gesundheitswesen“, stellt Oliver Stettes vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln fest. „Das hat viel mit der Wertschätzung des Produktes durch die Kunden zu tun“, sagt er. Viel hänge an der Zahlungsbereitschaft der Menschen.

Die unterschiedliche Bezahlung in verschiedenen Branchen wird als ein wichtiger Faktor für den sogenannten Gender Pay Gap gesehen – also für den Unterschied im Bruttoverdienst von Männern und Frauen. Die Lücke lag in Deutschland 2016 bei 21 Prozent – nach 22 Prozent im Jahr 2015, wie das Statistische Bundesamt erklärte.

„Es gibt viel Ungerechtigkeit in der Bezahlung von Männern und Frauen, aber ein großer Teil des Unterschieds kommt durch Branchen- und Berufswahl, Dienstalter und Beschäftigungsumfang“, sagt Helmut Uder von der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. Frauen unterbrechen nach wie vor länger für die Familie und arbeiten hinterher öfter in Teilzeitjobs. Das von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) geplante Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit, das Beschäftigten erlaubt zu erfahren, wie sie im Vergleich zu anderen bezahlt werden, dürfte daran kaum etwas ändern.

Denn allein 15 Prozent des Gender Pay Gaps liegen nach Untersuchungen des Instituts der deutschen Wirtschaft an der Branche. Und das Gefälle lässt sich klar entlang klassischer Männer- und Frauenberufe ablesen. Laut der Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lag der Stundenlohn in Berufen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, 2014 im Schnitt um acht Euro niedriger als in männlichen dominierten Berufen bei gleicher Ausbildungszeit.

Die Gründe dafür sieht Corinna Kleinert vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe in Bamberg teilweise in der historischen Entwicklung. Die Bezahlung von Berufen sei lange gewachsen. „Historisch galten Frauen als weniger kompetent und leistungsfähig im Bereich der Erwerbsarbeit als Männer.“ Ihnen standen daher vor allem haushaltsnahe Berufe offen, und solche „typisch weiblichen“ Tätigkeiten wurden in der Folge auch geringer entlohnt. „Daher wird auch von einer bis heute anhaltenden Entwertung von Frauenberufen gesprochen.“