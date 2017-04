 Forscher zur Zukunft der Arbeit: „Millionen werden ihren Job verlieren – aber das könnte gut sein”

Federico Pistono auf der Xing-Konferenz „New Work Experiences 2017“ Der Futurist prophezeit eine dramatische Disruption des Wirtschaftssystems. (Foto: Xing)

BerlinWarme Worte sind nicht so Federico Pistonos Ding. Egal ob auf einer Bühne in Berlin, wo er dem Publikum deutlich macht, dass wahrscheinlich irgendwann eine Maschine ihren Job übernimmt. Noch in seinem Buch, das schon im Titel verspricht: „Roboter werden deinen Job stehlen – aber das ist ok.” Auch im Interview versucht Pistono gar nicht erst, Bedenken über die Zukunft auszuräumen, sondern hat viel mehr Lösungsvorschläge.

Herr Pistono, in Ihrem Vortrag beschreiben Sie die Wirtschaftsordnung der Zukunft als „Superstar-Economy”. Was bedeutet das?

Das exponentielle Wachstum der Technologie ermöglicht es Unternehmen, völlig neuen Unternehmen, einen riesigen Wert in kürzester Zeit zu generieren. Dieser Trend steht noch am Anfang, aber für mich ist schon jetzt klar: Die Konzerne der Zukunft werden mit einer relativ kleinen Angestelltenanzahl auskommen und über einen gewaltigen Unternehmenswert verfügen. Die Frage ist nicht, ob Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen. Vielmehr ist sie, wie wenige Menschen mithilfe von Maschinen die Arbeit von tausenden anderen Menschen übernehmen werden.

Wird es also am Ende noch Arbeit für Menschen geben?

Maschinen sind noch nicht in der Lage generelle Probleme zu lösen, weil sie keine allgemeine Intelligenz besitzen. Sie werden die meisten Menschen nicht von sich aus ersetzen. Aber Menschen werden sie dafür nutzen. Erst wenn wir an den Punkt kommen, wo Maschinen eine allgemeine Intelligenz entwickeln, wird die Menschheit obsolet – der nächste Schritt der Evolution. Aber ich spreche über die Zeit, die lange davor sein wird. Denken Sie mal an Whatsapp: Ein Unternehmen mit gerade mal 55 Mitarbeitern hat es geschafft den SMS-Markt zu zerstören. In Zukunft könnte es Unternehmen mit gerade einmal einem Angestellten und einer Milliarde Dollar Börsenwert geben – dank Algorithmen und Maschinen.

Muss es wirklich so kommen?

Der Prozess lässt sich jedenfalls nicht aufhalten – es ist fast genauso unaufhaltsam wie die Evolution selbst. Das resultiert aus den Regeln des Marktes in Verbindung mit dem exponentiellen Wachstum der Technologie. Selbst desaströse Szenarios hätten wahrscheinlich auf diese Entwicklung keinen nennenswerten Einfluss.

Noch nicht einmal Krieg?

Wenn man sich die Entwicklung von 1880 bis heute anschaut, wird man die beiden Weltkriege nicht verorten können. Sie haben das Wachstum von Technologie nicht verlangsamt – es blieb praktisch intakt. Ok, ein nuklearer Holocaust oder ein Zusammenbruch der Zivilisation, das alles Leben auf der Erde zerstören würde, könnte die Entwicklung beenden. Aber solange es die Menschheit gibt, ist es unmöglich diesen Prozess anzuhalten.