Peinliche Fehler in Business-Netzwerken

Umso wichtiger ist es für Jobsuchende, sich im Internet angemessen zu präsentieren. Und das fängt schon bei der Plattform-Auswahl an. Der Deutsche Knigge-Rat hat einen Zwölf-Punkte-Kodex zum Leben im Internet erstellt und rät dazu, dass User sich bereits vor der Anmeldung darüber im Klaren sind, ob sie sich in dem digitalen Netzwerk beruflich oder privat bewegen wollen. „Vermeiden Sie die Vermischung beider Bereiche und geben Sie allzu vertrauliche Informationen nicht preis“, heißt es.

Facebook eignet sich laut Dannhäuser nur bedingt zum beruflichen Networking. „User können es über die Plattform probieren, aber die Jobsuche ist deutlich aufwendiger.“ Auch wenn Xing und Linkedin klar als Business-Netzwerke deklariert sind, unterlaufen Usern selbst dort unbewusst peinliche Fehler.

Beispielsweise, wenn die Community im Profil anstatt eines professionellen Bewerbungsfotos eine Ganzkörperaufnahme vom letzten Strandurlaub oder gar von der Hochzeitsfeier zu sehen bekommt. „Es empfiehlt sich immer, sich von einem professionellen Fotografen ablichten zu lassen“, sagt Dannhäuser.

Und wer in seinem schriftlichen Lebenslauf angibt, wegen eines Schlüsselbein-Bruchs mehrere Woche zur Kur im Schwarzwald gewesen zu sein, muss sich ebenso wenig wundern, wenn der Personaler ihn ablehnt, weil dieser auf Facebook Fotos vom Surf-Urlaub in Australien gefunden hat – hochgeladen zum Zeitpunkt des angeblichen Kur-Aufenthaltes. „Inhaltlich korrekte Angaben erscheinen zwar selbstverständlich, sind sie aber oftmals nicht“, weiß der Berater. Grundsätzlich rät er dazu, die Privatsphäre-Einstellungen in Netzwerken so vorzunehmen, dass Fremde keine privaten Informationen erhalten.

Doch selbst wenn sich der Jobsuchende für eine Zeit eine Auszeit auf der anderen Seite der Erdkugel genommen hat, sollte er nach Ansicht von Christoph Richter, Senior Vice President des Bereichs Pro Work bei Xing, offen damit umgehen. „Wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der lineare Lebensläufe ein absolutes Muss sind.“

Neben den falschen Angaben sind wahllose Kontaktanfragen ein weiteres Fettnäpfchen, in das Jobsuchende oftmals treten. Denn auch hier gibt es klare Regeln: Ob ein Anfrage gerechtfertigt ist, hängt Dannhäuser zufolge davon ab, ob Xing oder Linkedin dem User den Kontakt empfohlen haben, ob der Nutzer die Person kennt und ob er Bezug auf das Profil des anderen nimmt – und somit die Gründe für die Kontaktaufnahme darlegt.

„Nutzer sollten nur Anfragen annehmen, von denen sie glauben, dass sie gut und sinnvoll sind. Denn darüber lassen sich neue interessante Kontakte knüpfen“, sagt Richter. Denn während vor einigen Jahren Headhunter im Internet ausschließlich auf der Suche nach Managern und seltenen, aber hochqualifizierten Arbeitnehmern gewesen seien, suchten sie heute auch für weit verbreitete Jobs im Internet nach geeigneten Kandidaten.

Während Richter und Dannhäuser ein großes Netzwerk durchaus als sinnvoll erachten, warnt der Deutsche Knigge-Rat vor Nutzern mit extrem vielen Kontakten in ihrer Liste: „Das ist kein Zeichen von Qualität, sondern eher für die Oberflächlichkeit und Geltungssucht.“ Der Kodex rät daher dazu, keine Scheu davor zu haben, die Aufnahme höflich abzulehnen. Unseriösen Kontakten beugt Xing laut Richter mit einem Team vor, das sich mit Usern befasst, die gegen Richtlinien verstoßen. „Wenn Mitglieder wiederholt negativ auffallen und gemeldet wurden, werden sie durchaus gesperrt.“