Unter Druck Management-Coach Johannes Schmeer hat festgestellt, dass viele Unternehmer meinen, in Zeiten der Digitalisierung Erwartungen der Mitmenschen permanent gerecht werden zu müssen. (Foto: Getty Images)

DüsseldorfJohannes Schmeer coacht seit Jahrzehnten Führungskräfte. In Gesprächen mit Unternehmern hat er festgestellt, dass viele zwar erfolgreich, aber unglücklich sind. Im Interview erklärt der Experte, was häufig die Ursachen der Unzufriedenheit sind und ob Unternehmen unter diesen Bedingungen überhaupt langfristig profitabel sein können.

Herr Schmeer, Sie behaupten, dass viele erfolgreiche Unternehmer unglücklich sind.

Richtig. Ich berate seit vielen Jahren Unternehmer und stelle fest, dass sie immer häufiger erfolgreich, aber gleichzeitig unzufrieden sind. Und das, obwohl ihre Unternehmen gute Gewinne einfahren und auch privat äußerlich alles in Ordnung scheint. Trotzdem sitzen mir immer öfter Menschen gegenüber, die unzufrieden sind und mit ihrer Situation hadern.

Wie äußert sich diese Unzufriedenheit konkret?

Emotional. Die Menschen merken, dass sie schlecht drauf sind und fragen sich: „Bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so unglücklich bin mit mir und meinem Leben.“ Die Unzufriedenheit äußert sich also auf eine diffuse Weise, weil die Unternehmer eben nicht sagen können: „Mir geht es schlecht, weil...“ – und dann folgt ein konkret zu benennender Anlass. Die negative Gefühlslage scheint abstrus, weil sowohl die emotional schlechte Verfassung spürbar ist als auch der Gedanke dominiert „Eigentlich ist doch alles okay“.

Was sind die Gründe dafür?

In Gesprächen zeichnet sich oftmals ab, dass die meisten sich wiederfinden in einem Korsett von Erwartungen. Das erscheint im ersten Moment paradox: Schließlich hat ein eigenständiger Unternehmer in der Wirtschaft die maximale Freiheit, da er sein eigener Herr ist.

Doch der Knackpunkt ist meistens das innere Erleben dieser Menschen. Sie fühlen sich enorm verpflichtet gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder Familie. Eigene Interessen rücken in den Hintergrund. Wonach diesen Menschen eigentlich zumute ist, nämlich ihr Wunsch danach, mehr so leben zu können, wie es ihnen selbst tatsächlich entsprechen würde, bleibt aufgrund des innerlichen Drucks zunehmend auf der Strecke. Die Konsequenz: Sie werden unglücklich.

Warum machen viele Unternehmer trotzdem unbeirrt so weiter?

Weil sie eine große Angst in sich tragen, irgendetwas zu ändern. Allein schon bei dem Gedanken an Veränderungen spielt sich in ihren Köpfen ein Horrorfilm ab, bei dem ihre eigene Welt zusammenbricht: In diesem Kopfkino geht zum Beispiel der wirtschaftliche Erfolg baden oder die Frau läuft davon, weil sie sich an den hohen Lebensstandard gewöhnt hatte, den der Unternehmer ihr durch sein befürchtetes Scheitern nicht mehr erfüllen könnte.