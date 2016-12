„Viele ignorieren Warnsignale über Jahrzehnte“

Johannes Schmeer In Gesprächen mit Führungskräften hat der Management-Coach festgestellt, dass viele zwar beruflich erfolgreich, aber unglücklich sind. (Foto: Presse)

Aber führen sie durch ihr unverändertes Verhalten nicht gerade dieses Szenario herbei?

Genau. Viele Unternehmer ignorieren Warnsignale und akzeptieren ihre Unzufriedenheit für den beruflichen Erfolg über Jahre oder Jahrzehnte hinweg als Preis für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg. Die Dauer hängt dabei von der Ausgeprägtheit der Verdrängungsmechanismen ab. Oft folgen Menschen selbst dann noch dem alltäglichen Trott, wenn die Ehe tatsächlich zerbrochen ist oder die Kinder missraten. Denn viele Menschen verharren lieber im sicheren Unglück als sich auf die Suche nach dem unsicheren Glück zu begeben.

Was gute Führung ausmacht Flexibilität und Diversität Laut einer Umfrage der "Initiative Neue Qualität der Arbeit" unter 400 Führungskräften sind Flexibilität und Diversität sind weitgehend akzeptierte Erfolgsfaktoren. Das Arbeiten in beweglichen Führungsstrukturen, mit individueller Zeiteinteilung und in wechselnden Teamkonstellationen ist aus Sicht der meisten Führungskräfte bereits auf einem guten Weg. Die Idee der Förderung von Unterschiedlichkeit ist demnach in den Unternehmen angekommen und wird umgesetzt. Die Beiträge zur Führungskultur gerade aus weiblichen Erfahrungswelten werden äußerst positiv bewertet.

Prozesskompetenz Prozesskompetenz ist für alle das aktuell wichtigste Entwicklungsziel. 100 Prozent der interviewten Führungskräfte halten die Fähigkeit zur professionellen Gestaltung ergebnisoffener Prozesse für eine Schlüsselkompetenz. Angesichts instabiler Marktdynamik, abnehmender Vorhersagbarkeit und überraschender Hypes erscheint ein schrittweises Vortasten Erfolg versprechender als die Ausrichtung des Handelns an Planungen, deren Verfallsdatum ungewiss ist.

Netzwerke Selbst organisierende Netzwerke sind das favorisierte Zukunftsmodell. Die meisten Führungskräfte sind sich sicher, dass die Organisation in Netzwerkstrukturen am besten geeignet ist, um die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu bewältigen. Mit der kollektiven Intelligenz selbst organisierender Netzwerke verbinden diese Führungskräfte die Hoffnung auf mehr kreative Impulse, höhere Innovationskraft, Beschleunigung der Prozesse und Verringerung von Komplexität.

Ende der Hierarchie Hierarchisch steuerndem Management wird mehrheitlich eine Absage erteilt. Die meisten Führungskräfte stimmen darin überein, dass Steuerung und Regelung angesichts der Komplexität und Dynamik der zukünftigen Arbeitswelt nicht mehr angemessen sind. Zunehmende Volatilität und abnehmende Planbarkeit verringern die Tauglichkeit ergebnissichernder Managementwerkzeuge wie Zielemanagement und Controlling. Überwiegend wird die klassische Linienhierarchie klar abgelehnt und geradezu zum Gegenentwurf von „guter Führung“ stilisiert.

Kooperationsfähigkeit Kooperationsfähigkeit hat Vorrang vor alleiniger Renditefixierung. Über die Hälfte der interviewten Führungskräfte geht davon aus, dass traditionelle Wettbewerbsstrategien die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben und das Prinzip Kooperation weiter an Bedeutung gewinnt. Nur noch 29,25 Prozent der Führungskräfte präferieren ein effizienzorientiertes und auf die Maximierung von Profiten ausgerichtetes Management als ihr persönliches Idealmodell von Führung.

Persönliches Coaching Persönliches Coaching ist ein unverzichtbares Werkzeug für Führung. Mit dem Übergang zur Netzwerkorganisation schwindet der selbstverständliche Schonraum hierarchischer Strukturen. Die Durchsetzung eigener Vorstellungen über Anweisung werde immer schwieriger oder sei gar nicht mehr möglich. Mächtig ist nur, was auf Resonanz trifft. Einfühlungsvermögen und Einsichtsfähigkeit werden dadurch immer wichtiger. Alle Akteure, ob nun Führungskraft oder geführte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bräuchten im Unternehmen mehr Reflexion und intensive Entwicklungsbegleitung.

Selbstbestimmung und Wertschätzung Motivation wird an Selbstbestimmung und Wertschätzung gekoppelt. Die Führungskräfte gehen davon aus, dass die motivierende Wirkung von Gehalt und anderen materiellen Anreizen tendenziell abnimmt. Persönliches Engagement wird mehr mit Wertschätzung, Entscheidungsfreiräumen und Eigenverantwortung assoziiert. Autonomie werde wichtiger als Statussymbole und der wahrgenommene Sinnzusammenhang einer Tätigkeit bestimme den Grad der Einsatzbereitschaft.

Soziale Verantwortung Gesellschaftliche Themen rücken in den Fokus der Aufmerksamkeit. In der intuitiven Schwerpunktsetzung der Führungskräfte nimmt die Stakeholder-Perspektive des Ausgleichs der Ansprüche und Interessen von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen einen wachsenden Raum ein. Über 15 Prozent aller frei genannten Beschreibungen im Führungskontext beschäftigen sich mit Fragen der gesellschaftlichen Solidarität und der sozialen Verantwortung von Unternehmen.

Von welchen Warnsignalen sprechen Sie?

Wenn Unternehmer unzufrieden sind, merken sie das sehr früh auf der mentalen, emotionalen oder körperlichen Ebene. Auf der physischen Ebene können das ganz einfach Bauch-, Rücken- oder Kopfschmerzen sein. Auf der emotionalen Ebene kann sich die Unzufriedenheit durch Gereiztheit und schlechte Laune widerspiegeln – und bis zu depressiven Verstimmungen führen, die sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen. An die kann sich ein Betroffener durchaus gewöhnen. Er nimmt sie gleichsam als notwendiges Übel hin.

Kann das Unternehmen unter diesen Bedingungen weiter so erfolgreich sein?

Das kommt auf die Führungsmannschaft an, die hinter dem Unternehmer steht. Oft ist das Team dazu in der Lage, seine Schwächen auszugleichen.

Der Unternehmer sitzt auch in den meisten Fällen gerade nicht depressiv in der Ecke, sondern er arbeitet. Eine häufige Reaktion auf eine Depression ist, eine Arbeitssucht zu entwickeln. Und immer mehr Menschen greifen zu leistungssteigernden Medikamenten wie Ritalin, um sich auf Kurs zu bringen. Unter Umständen merkt niemand im Betrieb, was im Chef tatsächlich vorgeht.

Was raten Sie diesen Unternehmern?

Über ihre Befürchtungen zu sprechen. Denn nur dadurch erkennen sie ihre eigenen Denkschranken – in welchen Bereichen also festgefahrene Glaubensüberzeugungen sie schon am ersten Schritt in die Veränderung hindern. Tatsächlich wissen sie aber gar nicht, ob sich diese in der Realität auch bewahrheiten würden.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Einer meiner Kunden glaubte zum Beispiel, dass er seinen größten Auftraggeber sicher verlieren wird, wenn er bei den webbasierten Bieterwettbewerben nicht mehr mitgeht. Als er das aber tatsächlich einmal getan hat, machte er genau die umgekehrte Erfahrung: der Kunde kam auf ihn zu, fragte nach, was denn los sei und war bereit, sich auf Konditionen zu verständigen, die diesem Unternehmer einen ordentlichen Deckungsbeitrag ermöglicht haben.



Aber lassen sich festgefahrene Verhaltensmuster einfach so ändern?

Von heute auf morgen hielte ich das für blauäugig. Denn wir Menschen sind auch gar nicht in der Lage, unser Verhalten so schnell zu ändern – vor allem nicht dauerhaft. Es ist ein langer Prozess. Einer meiner Kunden will beispielsweise in fünf Jahren so weit sein, dass er guten Gewissens sein Unternehmen an seinen Sohn übergeben oder es verkaufen kann. Von diesem Punkt fühlt er sich heute allerdings noch weit entfernt.

Der Auslöser dafür, dass er Hilfe überhaupt angenommen hat, war, dass er in einem Gespräch mit mir seine Sehnsucht nach Freiheit erkannte, als ich zu ihm sagte: „Stell dir vor, du fährst an so einem Tag wie heute mit deinem Motorrad durch die Berge und du weißt, dein Unternehmen steht gut da.“ In diesem Augenblick hatte er Tränen in den Augen.

Herr Schmeer, vielen Dank für das Interview.