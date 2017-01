Fehlende Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten machen unglücklich

Es warte kein nächster Schritt, keine Beförderung, keine neuen Herausforderungen. Wer 2016 in seinem aktuellen Job unglücklich oder frustriert war, war dies zu 70 Prozent wegen fehlender Weiterbildungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten. „Im letzten Jahr wurden Angestellte mit ihren künftigen Karrierechancen immer unzufriedener“, so Fortange.

Insgesamt sagen nur gut 15 Prozent der befragten Deutschen von sich selbst, dass sie sich an der Arbeit über das verlangte Maß hinaus engagieren. Das sollte Vorgesetzte aufschrecken. Denn die restlichen 75 frustrierten Prozent kosten eine ganze Menge Geld.

Die deutsche Wirtschaft verliert durch Produktivitätseinbußen jährlich zwischen 76 und 99 Milliarden Euro, wie das Beratungsunternehmen Gallup in einer Studie feststellte. „Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Arbeitnehmer mit einer hohen Bindung weniger Fehlzeiten aufweisen als Beschäftigte ohne emotionale Bindung, sie dem Unternehmen länger treu bleiben und als Markenbotschafter die Dienstleistungen und Produkte des Arbeitgebers eher weiterempfehlen“, sagt Marco Nink von Gallup. Wer innerlich gekündigt hat, tut nichts dergleichen. „Eine unmotivierte Belegschaft kann Arbeitgebern sehr schnell Kopfschmerzen bereiten“, fasst Fortange das Problem zusammen.

So motivieren Manager ihr Team bei einer Januar-Flaute Messen Sie das Engagement Unternehmen müssen herausfinden, auf welchem Weg und mit welchen Mitteln sie das Engagement der Mitarbeiter am besten stärken können. Es gibt verschiedene Tools, mit denen sie Zermürbung und Engagement der Betroffenen einschätzen und bewerten können. Die besten Tests ermitteln dabei auch die Agilität der Mitarbeiter angesichts des Wandels und ihre innere Einstellung zur Unternehmensstrategie. Quelle: CEB

Verbessern Sie die Aufstiegsmöglichkeiten Flachere Organisationsstrukturen bieten nicht viel Raum für beruflichen Aufstieg. Dennoch können Unternehmen ihren Mitarbeitern neue, frische Herausforderungen bieten. Dies kann durch die Versetzung in eine neue Abteilung, mittels Vergabe von Projektaufgaben oder der gezielten Zusammenarbeit mit einem anderen Team geschehen.

Seien Sie transparent Manager müssen regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitern über deren Leistung führen. Sie müssen auch darlegen, wie Mitarbeiter sich in ihrer momentanen Position weiterentwickeln können, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern und so ihre Karriere voranbringen können. Dann steigern Mitarbeiter ihren “Marktwert“ sowohl innerhalb des Unternehmens als auch darüber hinaus.

Kommunizieren Sie Ihre Erwartungen Eine gewisse natürliche Fluktuation ist eine gute Sache, vor allem, wenn sie Chancen für die Veränderung von Mitarbeitern im Unternehmen eröffnet. Führungskräfte sollten klare Erwartungen und Fristen für die Mitarbeiter setzen, damit diese entscheiden können, ob sie weiterhin ein Teil des Unternehmens sein wollen.

Motivieren Sie Gleichzeitig sollten Mitarbeiter ermutigt werden, sich ihre eigenen Ziele anzuschauen, um herauszufinden, ob sie wirklich noch am richtigen Ort sind. Anstatt sich mit einer negativen Haltung zu nähern, sollten sie sich fragen, was ihre Stärken sind und wie sie diese am besten nutzen können. Was mache ich gut? Wie kann ich mehr davon machen?

Führungskräfte sollten Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, also weder ignorieren noch abschreiben. Frustration und Resignation sind nicht wie ein Schnupfen, der auch ohne Zutun wieder verschwindet. Wer im dritten Quartal 2016 von sich behauptet hat, innerlich gekündigt und nur aus Bequemlichkeit noch nicht mit der aktiven Jobsuche begonnen zu haben, kommt im Januar nicht sprühend vor Motivation wieder an den Schreibtisch. Im Juni ist derjenige vielleicht auch physisch weg.

Sanktionen sorgen natürlich auch nicht für mehr Begeisterung bei der Arbeit.

Vorgesetzte tun also gut daran, ihren Mitarbeitern das ganze Jahr über darzulegen, was und wie sie zum Unternehmenserfolg beitragen können. Dafür müssen Vorgesetzte ihren Leute auch erklären, was explizit von ihnen erwartet wird, was sie lernen müssen und wie sie neue Fertigkeiten einsetzen können. Mit einem Gespräch allein ist das nicht getan. Aber es lohnt sich, den Mitarbeitern die Chance zu geben, im selben Job nochmal neu aufzublühen.

Doch auch im Januar selbst können Chefs einiges tun - und das meiste ist völlig kostenlos: Wer die ersten Arbeitstage nach Weihnachten und Neujahr mit wichtigen Meetings, Terminen und Gehaltsverhandlungen verplant, braucht sich nicht wundern, wenn die Angestellten schon nach einer Woche stöhnen. In der Realität passiert aber leider genau das: Sobald alle wieder da sind, heißt es Vollgas geben. Die Folge: bei jedem Zweiten ist die Erholung bereits nach zwei oder drei Tagen im Büro perdu, wie eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse zeigt. Und wer sonntags ganz genau weiß, dass außer den Meetings auch noch Berge von Arbeit warten, der hat schon vor dem Einschlafen keine Lust mehr, am nächsten Tag aufzustehen.

Wer sein Team nicht gleich in den ersten zwei Wochen vergraulen will, tut also gut daran, gemächlich ins neue Jahr zu starten. Ein paar motivierende Worte und die ein oder andere zusätzliche Lichtquelle können natürlich auch nicht schaden.