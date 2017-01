Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Wie Sie Ihre Ziele definieren sollten

Oft kommt es also vor, dass der Vorsatz, das Rauchen aufzugeben, schon nach ein paar Tagen verworfen wird, nach dem Motto: „Eine Zigarette wird ja wohl nicht so schlimm sein“ – und wenige Minuten später folgt das schlechte Gewissen.

Also das Ziel ganz über den Haufen werden? „Nein“, meint Thielsch. Er ist der Ansicht, dass man sich das Scheitern nicht nur erlauben und verzeihen sollte, sondern vorab einplanen sollte. „Das Jahr hat 365 Tage und bietet daher viele Möglichkeiten, noch einmal von vorn anzufangen.“

Was es schwer macht, den eigenen Weg zu entdecken Bequemlichkeit Die eigene Berufung zu finden und zu leben, kann sowohl in energetischer, als auch in emotionaler und finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung sein. Viele Menschen scheuen den Aufwand, sich damit auseinander zu setzen. Sie schätzen eher den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. (Quelle: Angelika Gulder, „Finde den Job, der dich glücklich macht“)

Angst vor Misserfolg Die meisten Menschen haben sich im Laufe ihres Berufslebens in ihrem Bereich eine gewisse Kompetenz erworben und fühlen sich in dieser Komfortzone sicher. Die Berufung erstreckt sich manchmal über Bereiche, mit denen wir weniger vertraut sind. Unser Verstand warnt uns davor, dass wir möglicherweise scheitern könnten und das äußert sich als Angst. Doch Angst ist ein Scheinriese, wie Ihr Schatten wird sie immer kleiner, je näher man ihr kommt.

Angst vor Erfolg Erfolg meint hier, die Berufung zu finden, zu leben, dabei Spaß zu haben und Glück zu empfinden. Das ruft eine Menge Neider auf den Plan und kann dazu führen, sich aus seinem vertrauten Leben lösen zu müssen. Der nächste Punkt hängt eng mit diesem zusammen.

Angst, Freunde zu verlieren Stellen Sie sich vor, Sie sind Beamter auf Lebenszeit, mit all Ihren Kollegen gut befreundet und stellen dann fest, dass Ihre Berufung darin liegt, Rallye zu fahren, was seit vielen Jahren Ihr Hobby ist. Vielleicht sind Ihre Kollegen begeistert, wahrscheinlicher ist allerdings, dass sie irritiert sind und Sie das auch spüren lassen. Niemand mag schwarze Schafe und kaum einer möchte es sein.

Angst, die Eltern zu enttäuschen Wenn Ihre Eltern sich für Sie eine Karriere in einer Anwaltskanzlei mit einem sicheren Einkommen, einer netten Frau und einem Haus im Grünen gewünscht haben, Sie sich nun aber mit 40 Jahren dazu entschließen nach Australien auszuwandern, um dort eine Drachenflugschule zu eröffnen, können Sie nicht nur Zustimmung erwarten.

Angst, die Partnerschaft zu gefährden Menschen passen gewöhnlich gut zusammen und leben einigermaßen harmonisch miteinander, wenn sie gemeinsame Werte und Interessen haben. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen und weniger Zeit für die Beziehung haben, kann das schwierig werden. Viele Menschen sind sich hier nicht sicher und vermeiden aus Angst, die Partnerschaft zu gefährden, den Ruf in ihrem Inneren weiter zu verfolgen.

Doch dann sollten die Ziele klar definiert sein. Hilfreich sind hierbei die Smart-Kriterien von George T. Doran. Demnach sollten die Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein.

Heißt auf die Praxis übertragen: Wenn jemand beispielsweise abnehmen will, sollte er sein Ziel so konkret wie möglich und mit einer zeitlichen Frist formulieren: „Ich möchte fünf Kilogramm innerhalb von acht Wochen abnehmen“ statt „Ich will ein bisschen Gewicht verlieren“.

Zudem sollten Personen mit Vorsätzen negativ formulierte Ziele wie „Ich esse keine Schokolade mehr“ vermeiden. Sinnvoller sei eine positive Formulierung: „Ich esse fortan gesunde Lebensmittel, die mir auch schmecken“. Und ganz wichtig: Das Ziel sollte realistisch sein: Wer zehn Kilogramm in zwei Wochen verlieren will, läuft mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefahr, zu scheitern.

Thielsch empfiehlt zudem, in regelmäßigen Abständen durch ein Tagebuch oder einen Brief an die eigene Person zu reflektieren, ob die Zielsetzung realistisch war – und sie gegebenenfalls zu korrigieren. „Es ist überhaupt nicht verboten, einen Vorsatz etwas abzumildern und ihn dadurch erreichbarer zu machen. Lieber ein kleiner Erfolg als gar keinen.“