„Wer auf Personalplanung verzichtet, verschenkt einen Zeitvorteil“

Jutta Rump Die Arbeitsmarktexpertin engagiert sich im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit für das Thema Chancengleichheit und Diversity. Zudem leitet sie das Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) an der Hochschule Ludwigshafen. (Foto: PR)

Wie funktioniert das im Detail?

Zuerst machen Betriebe die Personalbestandsplanung: Wie viele Personen werden in den einzelnen Abteilungen beschäftigt? Über welche Qualifikationen verfügen sie? Wie viel kosten sie das Unternehmen? Dann nehmen sie sich den Planungshorizont vor: Wie wird sich der Personalbestand in den nächsten drei bis fünf Jahren entwickeln? Im nächsten Schritt setzen sich die Unternehmen mit der Frage auseinander, welchen Personalbedarf sie haben unter Berücksichtigung von potenziellen Entwicklungen in der Branche und auf dem Arbeitsmarkt – in der Menge, aber auch in der Qualifikation. Durch einen Soll-Ist-Vergleich sind Unternehmen in der Lage, abschließend gezielt Maßnahmen abzuleiten.

Treten Sie mit Ihrem Angebot nicht in Konkurrenz mit Unternehmensberatern?

Nein. Das würden wir nur tun, wenn wir für das Tool Geld verlangen würden. Uns ist es wichtig, dass auch der kleinste Betrieb, der sich einfach keinen Unternehmensberater leisten kann, in der Lage ist, professionell den Personalbestand und -bedarf zu planen. Unternehmensberater können das Programm ja genauso gut herunterladen und dann gemeinsam mit den Betrieben damit arbeiten.

So binden Unternehmen ihre Mitarbeiter Platz 6 Stress auf der Arbeit nervt. Deshalb wünschen sich viele Mitarbeiter die Möglichkeit, arbeitsbezogenen Stress zu begrenzen . Gerade Leistungsträger eines Unternehmens finden dies wichtig (Platz vier). Nachwuchstalente hingegen sind offenbar noch stressresistenter - für sie gehört die Möglichkeit nicht zu den zehn Punkten, die sie an ein Unternehmen bindet.

Platz 5 Die Deutschen wollen auch eine gute Atmosphäre im Büro. Das Arbeitsumfeld gehört im Ranking Mitarbeiterbindung zu den Top Fünf. Bei Nachwuchstalenten kommt es sogar auf den vierten Platz.

Platz 4 Mitarbeiter wollen auf ihr Unternehmen Vertrauen können. Daher zählt für sie Vertrauen in das Top-Management (Platz vier). Für Nachwuchskräfte ist dieser Punkt tendenziell wichtiger (Platz drei). Bei Leistungsträgern kommt das Vertrauen gar an erster Stelle.

Platz 3 Wie bei der Mitarbeitergewinnung ist auch bei der Bindung die Sicherheit des Arbeitsplatzes von Bedeutung. Dazu zählen laut Towers Watson zum Beispiel eine verkürzte Probezeit bei einigen Stellen oder Alternativen zum Stellenabbau. Leistungsträger und Nachwuchstalente interessieren diese Punkte dagegen nur wenig: Bei ihnen kommt Sicherheit nur auf den sechsten Platz bzw. nicht in die Top Ten.

Platz 2 Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern zudem Chancen bieten, ihre Karriere voranzutreiben . Für Beschäftigte und Leistungsträger zählen Aufstiegsmöglichkeiten zu den zweitwichtigsten Aspekten in einem Job. Bei den Nachwuchskräften kommen die Karrierechancen sogar auf den ersten Platz.

Platz 1 Wer seine Mitarbeiter binden will, sollte vor allem eins: sie anständig bezahlen. Denn das Grundgehalt schafft es bei den meisten Deutschen auf Platz eins bei der Mitarbeiterbindung. Nachwuchskräfte und Leistungsträger finden den Lohn zwar auch wichtig (Platz zwei und drei), halten es aber nicht für das Hauptargument, einem Unternehmen treu zu bleiben. Quelle: Towers Watson, Global Workforce Studie 2012

Bei Unternehmen mit 20 oder 30 Mitarbeitern sollte man ja meinen, dass der Personalbestand so übersichtlich ist, dass man auch ohne strategische Planung rechtzeitig erkennt, in welchen Bereichen künftig Bedarf bestehen wird.

Natürlich kennt der Chef solch eines Unternehmens seinen Personalbestand. Mit dem Bedarf sieht es hingegen anders aus: Auch dieser Unternehmer muss sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wie sich die Zahl der Mitarbeiter, die Branche, die Technik und auch der Arbeitsmarkt entwickeln könnten. Dann fällt meist ganz schnell auf: „Okay, meinen Gesellen oder den Mitarbeiter Meier müsste ich vielleicht doch noch mal zu einer Weiterbildung schicken.“

Denn was oft in Vergessenheit gerät: Der Umgang mit Personal hat immer eine größere Vorlaufzeit, als wenn Sie aufgrund technischer Entwicklungen einfach nur eine Maschine umstöpseln. Wenn Unternehmen keine Personalplanung machen, verschenken sie den Zeitvorteil – unabhängig von ihrer Größe.