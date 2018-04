Klaus Dittrich, Geschäftsführungsvorsitzender Messe München „Es geht nicht ohne persönliche Begegnungen“

Studium der Germanistik und Politikwissenschaften in München. Ab 1980 öffentlicher Dienst beim Freistaat Bayern, ab 1982 verschiedene Funktionen in der Verbandsarbeit sowie in Aufsichts- und Verwaltungsräten bei mehreren Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Seit 2002 bei der Messe München; seit 2010 Vorsitzender der Geschäftsführung.