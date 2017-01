Absatzrückgänge nimmt sie in Kauf

Vater und Tochter Anfang 2009 übernimmt Antje von Dewitz von ihrem Vater die Geschäftsführung, er zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Schon der Vater hat ökologische Projekte initiiert, die Tochter macht das Engagement für die Umwelt zum Markenzeichen des Unternehmens. Die vierfache Mutter will das Unternehmen zum nachhaltigsten Outdoorhersteller Europas machen. (Foto: Vaude)

Bei weichen Fakten wie der Frauenquote im Unternehmen ist die Mutter von vier Kindern offener: „60 Prozent insgesamt, 40 Prozent bei den Führungskräften.“ Ob betriebseigenes Kinderhaus, flexible Arbeitszeitmodelle oder die Förderung des örtlichen Freibads als Pächter, Vaude ist auch Vorreiter in der Familienfreundlichkeit.

Dewitz hat ein ausgeprägtes Gespür für die Veränderungen in der Gesellschaft. Dafür spricht das neueste Projekt „iRentit“. Sie will ein Leihsystem für Rucksäcke, Fahrradtaschen und Zelte aufbauen. „Das ist unsere Antwort auf die Share-Economy. Wir sind nah am Zeitgeist“, sagt von Dewitz. Über die Reparatur-Plattform im Internet iFixit stellt Vaude Kunden Reparaturanleitungen zur Verfügung. Dort erklärt die Unternehmerin, wie ihre Produkte mit dem richtigen Werkzeug und den passenden Ersatzteilen selbst wieder in Gang gesetzt werden können. Von Dewitz sieht das als weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit. Dass ihre Firma dadurch unter Umständen weniger Neuware verkauft, nimmt sie in Kauf.

Nachhaltigkeit ist bei Vaude Chefsache. „Noch wichtiger ist, dass dieses Ziel im ganzen Unternehmen gleichberechtigt neben der Wirtschaftlichkeit steht. Das gehört für mich zum Unternehmertum.“ Wäre das breiter verankert, ginge es der Welt besser. Klimakatastrophe, Raubbau an der Natur und die aufgehende Schere zwischen Arm und Reich sind für sie die Hauptursachen großer Probleme, auch der Flüchtlingsbewegungen. Angst machen ihr die jüngsten politischen Entwicklungen. Doch aufgeben gilt nicht: „Ich kämpfe schon immer für eine bessere Welt.“

In der Wirtschaft läuft etwas ziemlich falsch, findet sie. „Unternehmen sind zu einseitig auf Profit ausgerichtet und sollten danach besteuert werden, wie viel sie für das Gemeinwohl tun.“ Bei der EU in Brüssel hat sie ein neues Erbschaftsteuermodell vorgestellt. Dass sie allein die Welt verändern kann, glaubt sie nicht. Aber sie geht überzeugt ihren Weg. Schließlich stammt sie aus einer Familie, die sich immer schon abseits der ausgetrampelten Pfade bewegte.

Ihr Vater Albrecht von Dewitz, ein Niedersachse, war Anfang der 1970er-Jahre zusammen mit seiner Frau, einer gebürtigen Bremerin, im Oberschwäbischen im Urlaub und fand Gefallen an der Gegend. Das Paar zog an den Bodensee, Albrecht gründete dort 1974 den Outdoor-Ausrüster Vaude. Der Name leitet sich aus den Anfangsbuchstaben „V(au)“ und „D(e)“ seines Namens ab.

In dieser Landschaftsidylle wuchs Antje von Dewitz auf. Die Nähe zur Natur hat sie geprägt. Demnächst will sie sich einen Traum verwirklichen und einen Bauernhof kaufen. Wenn das klappt, fällt der nächste Outdoor-Sommerurlaub aus. „Dann müssen wir renovieren“ - indoor.