Der Senior als Schlüssellieferant

Der Gründer Albrecht von Dewitz: Frühes Faible für „Outdoor“. 1974 wird er Firmengründer. (Foto: Vaude)

Die hohen Investitionen in die Materialentwicklung zahlen sich aus. Dewitz räumt für ihr Engagement einen Preis nach dem anderen ab. Erst im Mai 2016 bekam Vaude in München den Green-Tec-Award für den nachhaltigen Umbau des Hauptquartiers in der Nähe von Tettnang. Im März gab es eine Auszeichnung vom Rat für Nachhaltige Entwicklung für das Second-Hand-Programm auf Ebay. Und so weiter und so weiter. Als erstes Unternehmen lässt sich Vaude auch auf nachhaltige und faire Produktionsbedingungen zertifizieren. Bei den Rucksäcken könnte der Zugriff auf den Produzenten nicht direkter sein. Ihr Vater hat eine Rucksackfertigung in Vietnam aufgebaut, die ihm persönlich gehört. Damit ist der Senior einer der Schlüssellieferanten.

Das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf ihrer Agenda, und das zu Recht, meinen Branchenkenner. „Sie ist die Einzige, die das so konsequent lebt“, betont Philipp Prechtl. Der Sportexperte der Unternehmensberatung Dr. Wieselhuber & Partner ist fest davon überzeugt, dass von Dewitz damit einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz besitzt. Prechtl: „Sie schafft es sehr gut, sich zu differenzieren.“ Vielen Wettbewerbern fehle hingegen eine klare Positionierung.

Auch Sporthändler sind angetan. Sie sei „eine gestandene Business-Frau“, meint Kim Roether, Chef der Sporthandelskette Intersport. Ihr Konzept sei stimmig, lobt der Manager. Gleichwohl, Umweltbewusstsein und hohe soziale Standards würden sich nicht unbedingt in der Kasse der Ladenbesitzer niederschlagen, betont Intersport-Vorstand Jochen Schnell: „Kaum ein Kunde ist bereit, einen Aufschlag für nachhaltige Produkte zu bezahlen.“ Oder etwa doch? Vaude ist laut von Dewitz über neun Prozent im vergangenen Jahr gewachsen.

Ein erstaunlicher Erfolg in einem schwierigen Umfeld. 2015 haben die Europäer für rund elf Milliarden Euro Regenjacken, Wanderschuhe und Rucksäcke gekauft. Das entspricht laut Branchenverband European Outdoor Group (EOG) einem mageren Plus von rund zwei Prozent. „Der Markt ist okay, aber in der Vergangenheit waren wir andere Wachstumsraten gewohnt“, meint EOG-Präsident John Jansen.

Da die Ware weitgehend austauschbar ist, entsteht ein enormer Konkurrenzkampf zwischen zahllosen Anbietern. Wenigen globalen Marken wie The North Face oder Columbia stehen Hunderte regionale und lokale Wettbewerber gegenüber. Die größten deutschen Marken sind Jack Wolfskin, Schöffel und Vaude. Die wichtigsten ausländischen Anbieter in den deutschen Sportgeschäften sind CMP, Mammut, Icepeak und Salewa. Und gleichzeitig drängen Eigen- und Billigmarken auf den Markt.

Berührungsängste gegenüber ihren gigantischen Vertriebspartnern wie Amazon und Zalando hat von Dewitz nicht. „Wir passen uns der Realität unserer Kunden an, und viele kaufen eben online.“ Zudem habe der stationäre Handel dieses Geschäft unterschätzt und den Internetriesen das Feld quasi überlassen, analysiert sie kühl. Der Wettbewerb ist knallhart. Deshalb lässt sich von Dewitz nicht in die Zahlen schauen. Noch nicht einmal den Jahresumsatz verrät die Chefin. „Gut 40 Prozent Eigenkapital haben wir und schreiben schwarze Zahlen“, lässt sich von Dewitz immerhin entlocken. Der Grund: „Wir wollen nicht, dass unsere Kunden wissen, welchen Anteil sie an unserem Umsatz haben. Wir könnten sonst unter Druck geraten.“ Die Boomzeiten in der Outdoorbranche sind eben vorbei.