Druck der Börse als heilsamer Zwang

Manfred Fuchs Manfred Fuchs wurde 1939 geboren. Er ist promovierter Betriebswirt und leitete die Firma Fuchs Petrolub von 1963 bis 2004. Seither ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und daneben in vielen Ehrenämtern sowie als passionierter Hobbymaler aktiv. (Foto: Bert Bostelmann / Bildfolio für Handelsblatt)

Das Geschehen im Unternehmen verfolgt Fuchs dabei weiter intensiv, als Aufsichtsrat. Aber anders als es vielen Firmenpatriarchen vielleicht nahegelegen hätte, begnügt er sich mit der Position des stellvertretenden Vorsitzenden. Den Vorsitz überlässt er, wie schon zu seiner Zeit als CEO, familienfremden Fachleuten. Seit 2003 sind das die früheren Chefs und jeweiligen Aufsichtsratsvorsitzenden der hochgeschätzten BASF, zunächst Jürgen Strube, inzwischen Jürgen Hambrecht.

Überhaupt: Familienunternehmen und Börse – für Manfred Fuchs ist das kein Gegensatz, sondern eher eine fruchtbare Symbiose. Schon in den 70er-Jahren beschließt er, dass die Familie nicht zum „Flaschenhals für die Unternehmensentwicklung“ werden soll. Fuchs nimmt zunächst außenstehende Gesellschafter als Kommanditisten auf. Ab 1982 folgte der Gang an die Börse, zunächst mit einer der Schweizer Auslandsholding in Zürich, zwei Jahre später mit der Mannheimer Obergesellschaft in Frankfurt. Wenig später, auch um den Expansionskurs zu finanzieren, leistet sich das Mannheimer Unternehmen zehn Jahre lang eine komplexe und keineswegs kosteneffiziente Struktur.

Aber es war damals eben die Zeit, sich in Europa und in der Welt zu positionieren. Die Präsenz am Kapitalmarkt gab dem Mannheimer Mittelständler den Hebel, um als Konsolidierer im fragmentierten Schmierstoffmarkt zu agieren. „Hätten wir die Stunde nicht genutzt, wären die Dinge im Markt verteilt gewesen.“

Ebenso wichtig wie den Zugang zu Kapital bewertet Fuchs heute den disziplinierenden Charakter der Börse. Mit einiger Hochachtung erinnert sich Fuchs an junge, gescheite Analysten, die damals vorrechneten, dass die Firma zu viel Umlaufvermögen mit sich herumschleppe und in der einen oder anderen Sparte ihre Kapitalkosten nicht verdiene. „Wenn man da ständig getriezt wird, fängt man an nachzudenken.“

Natürlich habe man als Familienunternehmen die Chance, langfristiger zu denken und zu arbeiten. Aber der Druck von Börse und Aktienrecht, er ist für Fuchs auch ein heilsamer Zwang, familiäre Emotionen aus dem Unternehmen herauszuhalten und die Dinge aus der nüchternen, finanzwirtschaftlichen Perspektive heraus zu beurteilen. Erst das Unternehmen, dann die Familie – so steht es heute auch in der Familiencharta.

Seine Vorbilder suchte sich der Mannheimer Firmenpatriarch daher nicht unbedingt im Kreise der klassischen Familienunternehmen. Lieber blickte er nach Westen, über den Rhein hinweg zum großen Nachbarn BASF – für den langjährigen Fuchs-Chef ist der Chemieriese bis heute ein Musterbeispiel an Solidität und guter Unternehmensführung.

Und die Malerei, was gibt sie dem Unternehmer? Manfred Fuchs beschreibt sie als „Quelle des Glücks und der Bereicherung“, als großartige Gelegenheit, innere Ruhe zu finden und über die normale Lebens- und Arbeitswelt hinauszugehen. Und keine Frage: Sie spendet auch Kraft und Inspiration. „Denn auch das Unternehmerische ist ja eine kreative Tätigkeit.“