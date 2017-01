Potential ohne Verbrennungsmotoren

Historische Reklame Am Hauptsitz in Mannheim und an weltweit mehr als 30 Standorten werden inzwischen 10.000 verschiedene Schmierstoffe hergestellt. (Foto: Fuchs Petrolub)

Lasteten 2001, gegen Ende der akquisitionsgetriebenen Expansionsphase von Fuchs Senior noch einige Hundert Millionen Euro Schulden in der Bilanz, glänzt das Unternehmen heute mit einer Netto-Cash-Position von mehr als 100 Millionen Euro und mehr als 70 Prozent Eigenkapitalquote. Mit 5,4 Milliarden Euro Börsenwert gehört Fuchs Petrolub mittlerweile zu den schwersten und erfolgreichsten Werten im M-Dax. Familie und freie Aktionäre können sich über 3.400 Prozent Wertsteigerung in den letzten 15 Jahren freuen.

Einer der Erfolgsfaktoren ist das Geschäftsmodell: In der scheinbar unspektakulären Welt der Schmierstoffe hat Fuchs das Unternehmen als global agierenden Spezialanbieter positioniert. Das Sortiment umfasst 10.000 Schmierstoff-Spezialitäten für Anwendungen aller Art. Viele Produkte werden maßgeschneidert nach Kundenwunsch entwickelt und produziert.

Fuchs ist überzeugt, dass das Modell noch weit in die Zukunft trägt. „Wir sind groß genug, um global tätig zu sein, aber auch noch klein genug, um in Nischen operieren zu können.“ Spielraum für Wachstum bietet sowohl die Übernahme kleinerer, nur regional tätiger Konkurrenten als auch der organische Ausbau von Produktprogramm und Auslandspräsenz. Für die großen Ölkonzerne und ihre Schmierstoffsparten sind die Geschäftsfelder von Fuchs zu klein. Den spezialisierten, lokalen Konkurrenten wiederum fehlt die globale Präsenz, um größere Abnehmer zu versorgen. Auch die Konzentration auf technologisch anspruchsvolle Nischen, ist Fuchs überzeugt, bietet weiter Potenzial – selbst wenn die Zeit der Verbrennungsmotoren im Automobil allmählich ihrem Ende entgegengehen sollte. Der Hauptbedarf für Schmierstoffe im Fahrzeugbereich fällt bei den Lkws an, nicht bei Personenwagen. Und auch in der Elektromobilität wird es nicht ohne hochwertige Schmierstoffe gehen.

Ein anderer Erfolgsfaktor ist die Familie, die stets die richtigen Söhne zur Stelle hatte. Manfred Fuchs beschreibt es so: „Wir hatten das Glück, dass in der nächsten Generation ein sehr tüchtiger Nachfolger da war. Und mein Sohn hat das Glück, dass er einen Vater hat, der nicht reinfummelt.“ Der Wachwechsel war ihm nach eigenen Worten keineswegs schwergefallen. „Mit 41 Jahren Unternehmerdasein hat man eigentlich alles gehabt, was man sich als gestaltender, unternehmerisch tätiger Mensch wünschen kann.“

In Mannheim und rundherum ist Fuchs heute ein hochgeschätzter Mäzen und Ehrenamtsträger. Er fördert ebenso das Mannheimer Nationaltheater wie die Popakademie, engagiert sich für den Kaiserdom zu Speyer und ist Kuratoriumsvorsitzender der Mannheimer Kunsthalle, deren Neubau er finanziell unterstützt.

Und vor allem ist die Leidenschaft für die Kunst nie erloschen. Schon als Vorstandschef widmet sich Fuchs seinem Hobby, der Malerei. Heute verbringt er seine Wochenenden meist im Atelier. Einige seiner großflächigen, abstrakten Farbkompositionen begrüßen den Besucher in der ansonsten schmucklosen Firmenzentrale auf der Friesenheimer Insel, einem grauen Industriegebiet im Mannheimer Norden.