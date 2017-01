Fünf Enkel arbeiten im Management

Knauf-Werk in Nowomoskowsk Abbau von Rohstein zur Gipserzeugung von Knauf in der russischen Region Tula: Zweitgrößter deutscher Investor in dem Land nach Siemens. (Foto: Knauf)

Vorwärtsgeist, verbunden mit einem Gefühl für den Druck des Marktes, hat das Gipsreich wachsen und wachsen lassen. Es überwand Krisen wie 1973/74 (Ölpreisexplosion), als ein Drittel der Belegschaft entlassen werden musste, die Finanzkrise 2008 überstand es ohne große Schäden. Und die rund 400 Millionen Dollar, die die Abwicklung eines Schadensfalls in den USA kostete, nachdem Knauf aus China schadhafte Gipsplatten importiert hatte, sorgten allenfalls kurzfristig für eine Imagedelle. Baldwin Knauf weiß genau um die „Gesetze der Wildnis“, wie er das nennt, um den Kampf gegen die Hauptkonkurrenten Etex Group und Saint-Gobain („Rigips“): „Die guten Nachrichten kommen langsam, die schlechten schnell“, doziert er.

Mehr als vier Jahrzehnte lang haben er und sein Vetter in einem Büro vis-à-vis gearbeitet, an ausladenden antiken Schreibtischen. Fragen des Alltags klärten sie auf Zuruf, bei Privatem oder Disputierlichem schlossen sie die Tür. Nikolaus war der Drängendere, Baldwin der Vorsichtigere, wofür er eine Metapher findet: „Ein gutes Auto braucht Bremse und Gaspedal. Gemeinsam haben wir dann gesteuert.“ Diese Arbeitsteilung ist dem Unternehmen so gut bekommen, dass es nirgends aus der Kurve flog und die beiden auch noch für Bürgermeister-Tätigkeiten in ihren Heimatorten Zeit fanden.

Soziale Akzeptanz ist den Knaufs wichtig, der Rückhalt bei Belegschaft, Bevölkerung und Politik ein Erfolgsgeheimnis. Dieser Rückhalt wird gespeist aus stattlichen Steuerzahlungen, die zum Beispiel in Iphofen ein Hallenbad und Winzerhaus entstehen ließen, sowie aus Wohltaten wie einem Knauf-Museum, in dem Gipsrepliken die Weltkunst feiern.

Nun ist der Übertrag von Anteilen an die dritte Generation offenbar abgeschlossen. Ein Gesellschaftsvertrag regelt Details, natürlich auch, dass niemand aus dem Clan an Fremde verkaufen darf. Fünf Enkel arbeiten bereits im Management. Künftig soll sogar Digitalisierung eine stärkere Rolle in dem durch und durch „analogen“ Geschäft spielen.

Knauf beschäftigt sich damit, nicht mehr nur Gipskartonplatten zu liefern, sondern auch alles drumherum – also komplette Wände mit Elektro- und Wasserleitungen. Alles vorgefertigt, alles automatisiert. So könnten Gebäude leicht aufgestockt werden. Vorbild: die Autoindustrie. Mit solchen Modulsystemen arbeiten Wohnungskonzerne wie Vonovia, und in Russland kooperiert Knauf für dieses Zukunftsfeld mit dem dortigen Unternehmen Sveza. „Als Unternehmer muss man Feuer und Flamme sein“, erklärt Nikolaus Knauf. Das Wichtigste aber sei, so sein Vetter Baldwin: „Wir wollen langfristig ein Familienunternehmen bleiben.“