Intensive lokale Produktion

Die Knauf-Cousins vor ihren Ahnen Nikolaus Knauf (r): „Wir sind heute noch dankbar, dass die Wettbewerber uns in den Hintern getreten haben.“ (Foto: Knauf)

Alles begann 1932. Damals erwarben Alfons und Karl Knauf – die Väter der beiden Vettern im heutigen Gesellschafterausschuss – im luxemburgischen Schengen die Nutzungsrechte einer Gipsgrube. Die beiden Ingenieure wollten eigentlich im staatlichen Bergbau arbeiten, fanden aber in der Weltwirtschaftskrise keinen Job. So suchten sie weitere Gipsvorkommen und wurden an Mosel, Weser und Main fündig. Im Krieg verlagerte sich das Geschäft immer stärker nach Iphofen, wo 1949 der Neuanfang der Firma mit dem ersten Drehofen ausgerufen wurde. Karl Knauf: „Entweder wir haben alles gewonnen oder alles verloren.“

Die beiden Gründer begleiteten bis zu ihrem Tod in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre ihre beiden Söhne, die 1969 in die Geschäftsführung eintraten und die Internationalisierung vorantrieben. Nach Attacken der zeitweiligen Rivalen British Plasterboard und Lafarge in Deutschland schlugen die Neu-Franken, die im Grunde Alt-Lothringer sind, kurzerhand mit eigenen Firmen in Großbritannien, Frankreich und anderswo zurück. Baldwin Knauf: „Wir haben uns für den Kampf entschieden.“ Einen enormen Schub brachte dann der Fall des „Eisernen Vorhangs“ mit neuen Märkten in Osteuropa und vor allem in Russland, wo Knauf nach Siemens zweitgrößter deutscher Investor ist – ein Engagement, um das sich Nikolaus Knauf kümmert. Der russische Honorarkonsul nennt sich selbst „Putin-Versteher“ und erklärt, man habe stets Vertrauen in russische Instanzen gehabt: „Das hat unserem Ansehen geholfen. Seien Sie sicher: Wir bleiben.“ Politische Sanktionen ändern nichts am Geschäft.

Knauf sieht sich in Russland als russisches, in China als chinesisches, in den USA als amerikanisches Unternehmen. Weil Frachtkosten für die eigenen Baustoffe hoch sind und Währungsrisiken ausgeglichen werden sollen, betreibt die Gruppe intensiv lokale Produktion. Der Deutschland-Anteil am Gesamtumsatz liegt somit bei unter 20 Prozent. Wie profitabel die Knaufianer in ihrer Welt wirtschaften, zeigt monatlich eine in Euro konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es sind fette schwarze Zahlen. Fürs Jahr steht immerhin eine halbe Milliarde Euro für Zukäufe und interne Investitionen zur Verfügung.

„Wir können alles leicht aus uns selbst heraus finanzieren und jederzeit immer kaufen“, sagt Nikolaus Knauf: „Überall haben wir genügend Kapital.“ Sein Vetter Baldwin: „Ein Familienunternehmen lebt vom Eigenkapital, nicht von Bankkrediten.“ Daran änderten auch die Nullzinsgeschenke der Europäischen Zentralbank nichts: „Dass Geld nichts kostet, ist volkswirtschaftlich eine Todsünde.“ Menschen und Firmen würden in Ausgaben gelockt, ohne zu wissen, wann sich Märkte drehen.