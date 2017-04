Ersetzt ein Management-Handbuch

Jeff Bezos Der 53-Jährige hat den Onlinehändler Amazon gegründet und groß gemacht. Zuletzt hat er auch in den Weltraumtourismus investiert. In seinen Briefen an die Aktionäre gibt der Milliardär gern handfeste Management-Tipps. (Foto: imago/Kyodo News [m])

Für den „letter to the shareholder“ gibt es keinen klaren Standard. Schon die Länge variiert von den komprimierten drei Seiten des Amazon-Chefs Bezos oder den fünf Seiten von Tesla-Gründer Elon Musk bis zu den fast dreißig Seiten von Buffett oder den 45 Seiten von Dimon. Auch bei der Form unterscheiden sich die jährlichen Schreiben: Während Jeff Bezos seinen Brief klar als eine Art Management-Handbuch anlegt – er nennt es ein „Startpaket mit Grundlagen für die Verteidigung des Tags 1“ –, liest sich ein Brief von Jamie Dimon eher wie eine Rede zur Lage der Nation: „Es ist etwas falsch und hält uns zurück“, schreibt er dort und erklärt detailliert, was ihn in seinem Land beunruhigt.

Manöverkritik für Manager Lage beurteilen Um die optimale Entscheidung, etwa für eine Investition oder eine Produkteinführung zu treffen, analysieren die Beteiligten zunächst alle relevanten Fakten, identifizieren mögliche Entscheidungsoptionen und wägen die jeweiligen Risiken und Vorteile ab.

Abschlussbesprechung Nachdem die Entscheidung für eine Alternative gefallen und die Umsetzung erfolgt ist, geht es im sogenannten Debriefing, um die Reflexion über die getroffene Entscheidung und der dazugehörigen Handlungen. Dazu äußern Teammitglieder Lob und Kritik - ohne Bezichtigungen und Selbstkritik. Hierarchie und Rang spielen dabei ebenfalls keine Rolle. Im Gegenteil: Jeder darf jeden sachlich kritisieren. Es wird sogar erwartet, dass die Untergebenen ihren Vorgesetzen sagen, was sie beim nächsten Mal besser machen können.



Hinterfragen Im Detail überlegen die Teammitglieder, ob das, was sie gedacht und getan haben, richtig oder falsch war und wie es dazu kam, wenn etwas falsch war. Sie sollten sich fragen, ob sie vorhandene Informationen übersehen haben, inwieweit das ihre Entscheidungen beeinflusst hat und aus welchen Gründen sie möglicherweise verfügbare Informationen nicht ins Kalkül gezogen haben.



Publik machen Kommt das Team zu dem Schluss, dass Fehler vorgekommen sind, können sie diese anderen Führungskräften anonymisiert zur Verfügung stellen, damit die Kollegen daraus lernen können. Quelle: Prof. Jan Hagen, ESMT

Warren Buffetts Briefe dagegen sind gespickt mit oft fantasievollen Anlageweisheiten, aber auch dem ein oder anderen Management-Tipp. „Alle zehn Jahre etwa werden dunkle Wolken am Wirtschaftshimmel heraufziehen, und es wird kurze Zeit Gold regnen. Bei solchen Güssen müssen wir mit Badewannen und nicht mit Teelöffeln hinauseilen“, rät er in seinem jüngsten Brief.

„Aktionärsbriefe sind extrem wichtig, weil sie viel über das Unternehmen aussagen“, ist die Finanz- und Kommunikationsexpertin Laura Rittenhouse überzeugt. Laura Rittenhouse ist so etwas wie ein Aktionärsbrief-Guru in den USA. Sie analysiert jährlich 100 davon und erstellt daraus ein Ranking. Sie nennt es „Candor“-Ranking – frei übersetzt ein Ehrlichkeits-Ranking. Ihre Bewertung basiert auf verschiedenen Kriterien: Der CEO sollte den Brief selbst schreiben.

Er sollte sich lesen, als habe man gerade ein persönliches Treffen mit dem Chef gehabt. Er sollte zeigen, dass er oder sie das Geschäft versteht und Schwächen oder Probleme direkt anspricht. Und er sollte klar formuliert sein ohne Floskeln oder Fachjargon. „Für Analysten sollte gerade das ein Warnsignal sein, sich auch die Zahlen noch einmal sehr kritisch anzuschauen.“

Und tatsächlich wird Rittenhouse‘ Methode auch von Finanzanalysten genutzt, um die weniger fassbaren Werte und Prinzipien zu messen, die die Kultur von Unternehmen definieren. Warren Buffett hat Rittenhouse als Rednerin zu seinem nächsten Happening in Omaha eingeladen, wo Anleger aus aller Welt hinpilgern.