Klarer Brief – klare Strategie

Jamie Dimon Der Vorstandsvorsitzende von JP Morgan ist einer der erfolgreichsten Banker weltweit. In seinem Brief an die Aktionäre sagte er 2007 die Finanzkrise voraus. Seitdem gelten seine jährlichen Schreiben als Pflichtlektüre für Manager und Investoren. (Foto: REUTERS [m])

Dass Aktionärsbriefe auch ein wichtiger finanzieller Indikator für den Zustand des Unternehmens sind, beweist das Portfolio der besten Unternehmen in Rittenhouse‘ Ranking. „Über zehn Jahre sind die Renditen in Form von Kursanstieg und Dividenden bei Unternehmen in dem Portfolio doppelt so hoch wie die des Markts“, sagt sie stolz. „Und das, obwohl wir nur Wörter und keine Zahlen analysieren.“

Der Rittenhouse-Rang spiegelt sich früher oder später im Aktienkurs wider. So schneidet etwa Microsoft deutlich besser ab, seit Satya Nadella an der Spitze steht und Briefe schreibt. Auch Chiphersteller AMD rangiert unter den Top Ten, seit die neue Vorstandsvorsitzende Lisa Su die Anleger mit Infos versorgt. Beide Unternehmen schneiden unter ihren neuen Chefs auch an der Börse deutlich besser ab. Ein klarer Brief spricht offenbar für eine klare Geschäftsstrategie.

Ein gut geschriebener Brief an die Aktionäre kann auch nach Ansicht von Kern McPherson ein Indikator dafür sein, dass ein Unternehmen auf klare und transparente Auskünfte wert lege. Er ist Direktor der US-Research-Abteilung bei Glass & Lewis, das Aktionäre bei der Ausübung ihrer Stimmrechte berät. „Die Briefe gewinnen immer mehr an Bedeutung, weil die Aktionäre heute aktiver sind und mehr Wert auf eine gute Unternehmensführung und die adäquate Vergütung von Managern legen“, stellt McPherson fest. „Den Unternehmen gibt es wiederum die Möglichkeit, ihre Sichtweise darzulegen“, sagt er.

Jason Voss, Direktor beim Dachverband der Finanzanalysten „CFA Institute“ und ehemaliger preisgekrönter Portfolio-Manager, ist überzeugt, dass die Schreiben an die Aktionäre viel aussagen: „Sie geben Einblick in die Persönlichkeit der wichtigsten Entscheidungsträger eines Unternehmens“, ist der Experte für Lügendetektion in Texten überzeugt. Die Briefe könnten bislang unbekannte Sorgen aufdecken oder auch Aufschluss geben, inwieweit das Management bereit ist, eine schwierige Situation offen anzugehen.

„Briefe an die Aktionäre wie der von Warren Buffett kommunizieren, wofür das Unternehmen steht, was seine Identität ausmacht und auf welchen Grundlagen es steht“, erklärt Stephen Greyser, Professor von der Harvard Business School.

Jeff Bezos‘ Brief spiegelt nicht nur sein Credo der absoluten Kundenfokussierung wider. Auch die Kürze – nur drei Seiten – sagt viel über seinen persönlichen Management-Stil aus. Mitarbeiter berichten, dass Power-Point-Präsentationen bei Amazon verboten sind. Bei Bezos‘ Meetings müssten die Teilnehmer ihr Anliegen zunächst auf maximal einer Seite zusammenfassen. Das wird dann gelesen und anschießend diskutiert.