Arbeit ist mehr als nur ein Job

In der Nähstube Gefertigt werden die Produkte von Frauen aus dem Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg.

(Foto: Achim Multhaupt)

Machen Sie das mit Bridge&Tunnels nicht irgendwie auch?

Wir versuchen mit unseren Produkten an die Wertigkeit und Langlebigkeit von Anschaffungen zu erinnern, ohne erhobenen Zeigefinger. Es gibt schon eine immer größere Nachfrage nach einem bewussten, nachhaltigen Konsum, an den wir anknüpfen. Dabei versuchen wir uns selbstbewusst als Designlabel zu positionieren, insofern findet man uns auch nicht in Eine-Welt-Läden (die natürlich auch wichtig sind). Wir versuchen eher über unser Design zu überzeugen und dann en passant zu zeigen, dass unsere Produkte - durch ihre Geschichte - "Design Plus" sind.

Gründer: Diese Fallstricke sollten Sie meiden! Herdentrieb als Bremse Möchte kein Teammitglied von der gemeinsamen Meinung abweichen, weil die persönliche Bindung zueinander besonders hoch ist, kommt es laut Thorsten Reiter zum gefährlichen Herdentrieb; dieser führt zu äußerst schlechten Entscheidungsfindungen, da Ideen nicht mehr hinterfragt und keine Vorschläge gemacht werden, die den Status quo gefährden. Als Lösung rät der Experte, dessen Buch „Start up – Jetzt! Endlich loslegen und es richtig machen“ gerade im Campus-Verlag erschienen ist, eine Person zu bestimmen. Deren Aufgabe ist es dann, die Vorschläge der anderen auseinander zu nehmen. Reiter: „Wenn diese Person oder Gruppe regelmäßig ausgetauscht wird, kann sich das Team so langsam aus dem Herdensumpf herausbewegen.“

Die richtigen Leute zur falschen Zeit Thorsten Reiter empfiehlt, besonders erfahrene Personen nicht unbedingt schon in der Gründungsphase ins Boot zu holen. Sie sind nicht nur teurer, aufgrund ihres großen Erfahrungsschatzes, sondern bedeuten auch eine Verschwendung von Potential. Warum? „Oft sind sie es gewohnt, bereits existierende Strukturen zu verbessern, Prozesse zu optimieren oder in neue Märkte zu expandieren, so Reiter. „Demotivation und Produktivitäsverlust können die Folge sein.“

Soziale Hierarchien Werden Ideen und Ansätze nicht nach objektiven Kriterien beurteilt, sondern basierend auf der sozialen Stellung des Vorschlagenden im Team, kann das unterm Strich genauso schädlich sein wie der Herdentrieb. Der Experte rät, die in „Aussätzigen“ und in Ungnade gefallenen Personen im Team gezielt zu reintegrieren. Reiter: „Am besten ist dies möglich, indem du dir die Unterstützung des Hierachieobersten im sozialen Gefüge sicherst und diesen die soziale Rehabilitation des Aussätzigen übernehmen lässt.“

Unausgeglichene Kompetenzen Konzentrieren sich Gründer beim Besetzen ihrer Teamrollen zu sehr auf die eigenen Kompetenzen und den eigenen fachlichen Hintergrund, kommt es laut Reiter zu „Gründerteams voller Techie-Geeks oder Banden von Sales-Haien, deren Unternehmen und Produkte es niemals auf den Markt schaffen werden, geschweige denn im Markt bestehen können.“ Helfen könnten hier vor allem Mentoren, die tote Winkel in der Wahrnehmung von Kompetenzlücken aufdecken und eventuell sogar bei der Einschätzung vielversprechender Kandidaten helfen.

Schnäppchen auf dem Arbeitsmarkt Eine weniger gut ausgebildete Arbeitskraft wird doch die simple Aufgabe ausreichend erledigen können? Falsch gedacht, sagt Thorsten Reiter. „Egal ob es sich um ein Unternehmen der Serviceindustrie, Gastronomie oder um die Herstellung eines Produkts handelt: Gerade die ersten Mitarbeiter können zwischen Wachstum und damit Erfolg auf der einen sowie Insolvenz und damit Misserfolg auf der anderen Seite entscheiden.“ Machen Sie also zu Beginn keine Schnäppchen beim Humankapital – es zahlt sich einfach nicht aus.

Fazit Sie wollen nicht eines Tages einer Meuterei zum Opfer fallen? Dann setzen Sie sich frühzeitig mit diesen Komponenten im eigenen Team, aber auch bei Kunden und Partnern auseinander. Reiter: „Immer wenn es um die menschliche Komponente des Business geht, lernen auch erfahrenste Geschäftsleute nie aus.“

Welche Perspektiven eröffnet Ihr Unternehmen arbeitslosen Frauen und inzwischen sogar auch Männern und was machen Sie, wenn ihnen Fachwissen fehlt?

Die Frauen, die in unserem Team arbeiten, kommen in der Regel aus der Langzeitarbeitslosigkeit. Bei ihnen geht es darum, sie in ihrem Können zu professionalisieren. Dazu gehört natürlich jede Menge Empowerment. Wenn man lange keine Arbeit hatte - und das können sich viele in Zeiten von Work-Life-Balance-Problemen kaum vorstellen -, ist man in Deutschland schnell kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr. Arbeit bedeutet mittlerweile so viel mehr als nur einen Job zu haben. Die eigene, aber auch die Wertschätzung von außen, hängen ja stark damit zusammen. Wer arbeitet, fühlt sich gebraucht. Dieses Gefühl ist für unser Team superwichtig.

Und langfristig?

Langfristig möchten wir natürlich erreichen, dass unsere Mitarbeiterinnen bei uns so viel verdienen können, dass sie aus dem Hartz IV-Bezug herauskommen. Die Männer, die bei uns arbeiten und oftmals eine jüngere Fluchtgeschichte haben, sind professionell sehr fit. Viele haben eine langjährige Expertise als Näher oder Schneider. Bei ihnen geht es eher darum, sie mit einem Produktionsbetrieb in Deutschland bekannt zu machen und viel Deutsch zu üben.

Um unser Team zu professionalisieren, haben wir unter anderem zwei professionelle Anleiterinnen an Board. Und jeden Dienstag gibt es bei uns ein 'Trainingslager'. Da werden Nähte und Verfahren geübt!