Noch lange nicht am Ende der Inspiration

Wo platzieren Sie denn die Produkte eigentlich im Markt, das ist sicher nicht ganz einfach, oder?

Die Platzierung der Produkte am Markt ist in der Tat nicht ganz einfach. Wir haben unseren eigenen Webshop (auch aus Gründen der noch geringen Marge), sind auf einigen digitalen Vertriebsplattformen vertreten, die sich auf grünes/faires Design spezialisiert haben und haben einige stationäre Vertriebspartner in Hamburg. Wir möchten uns in diesem Jahr aber gern überregional aufstellen und weitere B2B-Partner gewinnen, bei denen wir AUCH durchs Design überzeugen. Denn das ist es, was der Kunde als erstes sieht. Unsere Geschichte kann noch so gut sein, wenn dem Kunden das Endprodukt nicht gefällt, verpufft unser "Plus".

Na, da drücken wir Ihnen mal die Daumen. Was haben Sie sich mit dem Label für die Zukunft noch vorgenommen?

Viel. Uns gehen weder das Denim noch die Ideen aus!

Warum Start-ups scheitern Am Kunden vorbei geplant Es klingt banal, aber: Manche Unternehmensgründer überprüfen nicht, ob ihre Idee tatsächlich so gut bei den Kunden ankommt, wie sie erwarten.

Den Markt nicht im Blick Viele Ideen klingen toll – bis man feststellt, dass jemand anders auch schon darauf gekommen ist. Gründer sollten daher eine Marktanalyse vornehmen.

Kosten nicht im Griff Viele Start-ups sind zu optimistisch. Die Kosten geraten schnell höher als erhofft, gerade wenn es kein Controlling gibt.

Zu viel Optimismus Etliche Gründer gehen mit großen Ambitionen an ihr Projekt – um festzustellen, dass die Hoffnungen unrealistisch waren und die Einnahmen nicht so fließen wie erwartet.

Keine Ahnung von BWL So mancher Gründer kennt sich mit Technologie aus, aber nicht mit den Abläufen im Betrieb. Ohne BWL-Kenntnisse, etwa in Sachen Buchführung, scheitern viele Firmen jedoch.

Faktor Familie Eine Unternehmensgründung bedeutet eine hohe Belastung. Wenn die Familie diese nicht mitträgt, ist das für die Firma ebenso riskant wie für die Harmonie im Privaten.

Frau Klotz, bitte ein bisschen konkreter.

Momentan sind wir noch überwältigt von den zahllosen Möglichkeiten, die Denim – das Material unserer ersten Kollektion - als Textil bietet. Da sind wir noch lange nicht am Ende unserer Inspiration. Seit kurzem bieten wir zum Beispiel die Option an, die eigenen alten Jeans einzuschicken, aus denen wir dann einen individualisierten Rucksack oder Weekender fertigen. Und es gibt auch einzelne Fashion Pieces (Sweater) aus pre-consumer waste, das sind Materialüberschüsse oder Verschnitte, die bei der Produktion anfallen.

Und was steckt noch so in der Hamburger Pipeline?

Unsere Idee ist es, mit Bridge&Tunnel die Schönheit und Langlebigkeit von unterschiedlichen Reststoffen aufzuzeigen. Dazu möchten wir perspektivisch auch mit wechselnden Materialien arbeiten und daraus verschiedene Endprodukte fertigen. Die nächste Kollektion, die aus alten Schulvorhängen entsteht, die sage und schreibe 40 Jahre lang in einer Hamburger Schulaula hingen und dort von der Sonne gebleicht wurden, erscheint noch in 2017. Und zuletzt wäre es natürlich toll, auch unser Team zu vergrößern. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, neben unserer eigenen Linie zukünftig auch für andere Designer zu fertigen, denen ökologisches und soziales Engagement am Herzen liegt und die ein Interesse an einer fairen und lokalen Fertigung haben. Es bleibt also in jedem Fall spannend!

Wenn das mal kein schönes Schlusswort ist! Frau Klotz, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Danke, dass ich erzählen durfte.