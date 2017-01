Schwule haben keine Probleme mit Vereinbarkeit

Haben Frauen in ihrem Kampf irgendetwas gewonnen, wenn sich Konzerne wie Siemens auf Diversity-Konferenzen rühmen, mit eigenen Paradewagen beim Christopher Street Day vertreten zu sein? Schwule Männer haben in der Regel keine Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, einer der stärksten Aufstiegsbremsen im Unternehmen. Viele Frauen hingegen schon. Könnte es also sein, dass die wahre Auseinandersetzung in Unternehmen heute zwischen denen verläuft, die keine Kinder haben oder deren Partner(in) sich um die Familie kümmert – und jenen, die Kinder und Karriere irgendwie unter einen Hut bringen müssen?

Die zweite Frage: Zahlreiche Studien belegen, dass Unternehmen erfolgreicher sind, die nicht nur weiße, heterosexuelle Männer nach oben kommen lassen. Doch was in der allgemeinen Diversity-Begeisterung gerne untergeht: Die Kausalität ist unklar. Sind Unternehmen erfolgreicher, weil sie divers sind? Oder sind sie divers, weil sie erfolgreich sind? Oder haben beide Variablen womöglich gar nichts miteinander zu tun, weil sowohl Diversität als auch Erfolg von einem dritten Faktor abhängen, etwa dem Alter des Unternehmens oder der Branche?

Ganz klar: Um ihren Anspruch auf die Hälfte der Macht in der Wirtschaft zu rechtfertigen, brauchen Frauen diese Kausalität nicht. Sie stellen die Hälfte der Bevölkerung, also sollten sie auch die Hälfte der Chefsessel besetzen. Aber wenn sich nachweisen ließe, dass Unternehmen tatsächlich erfolgreicher sind, WEIL sie mehr Frauen in Führungspositionen haben, wäre das ein sehr starker Hebel.

Die dritte Frage hängt eng mit der zweiten zusammen: Wollen Frauen eigentlich die Hälfte der Chefposten einfach nur, weil sie ein arithmetisches Recht darauf haben? Oder verbinden sie mit ihrem Anspruch auch das Ziel eines anderen, besseren Managementstils? Vielleicht kooperativer, weniger macht- und mehr ergebnisorientiert, fairer im Umgang mit Menschen und vor allem: mit weniger Zeit, die durch „Mansplaining“ verplempert wird? Falls ja, reicht es nicht, dieses Ziel einfach nur zu formulieren. Schließlich würden auch 99 Prozent der männlichen Manager für sich in Anspruch nehmen, unglaublich fair und ergebnisorientiert zu sein.

Es fehlt bislang an eindeutigen empirischen Belegen, dass Frauen tatsächlich anders führen und Unternehmen mit vielen weiblichen Chefs deshalb erfolgreicher sind. Dass Diversity-Initiativen, provisionshungrige Personalberater und andere interessen- geleitete Kreise das Fehlen dieser Kausalität gerne kleinreden, ist ihr gutes Recht. Doch erst mit einem solchen Beleg würde der Kampf für mehr Vielfalt in Führungsetagen von einem ehrenwerten gesellschaftlichen Ziel zu einem zwingenden Business-Case, dem sich kein Mann mehr verschließen könnte.