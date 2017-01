 Ex-FBI-Direktor James Trainor: „Es ist nicht einfach, so viel zu wissen“

Was für Menschen sind Hacker? Cybercrime ist ein lukratives Geschäftsmodell für Kriminelle geworden und im Ausmaß vergleichbar mit dem weltweiten Drogenhandel. (Foto: Getty Images)

New YorkVorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Fragen nach Familie oder Hobbys beantwortet James Trainor nicht. Der Grund: Fast sein ganzes Berufsleben lang kämpfte er beim FBI gegen Internet-Spione und Hacker, die Informationen stehlen. Keinerlei persönliche Angriffsfläche zu bieten, ist für Hacker-Jäger wie Trainor oberstes Gebot. Seit vergangenem Oktober arbeitet der Ex-FBI-Direktor in New York als Chef der „Gruppe für Internetlösungen“ für den englischen Makler Aon, der unter anderem Versicherungen gegen Einbrüche in Computersysteme verkauft. Der Jobwechsel ist für Trainor kein Grund, die Deckung aufzugeben.

Ihr Lebenslauf verändert sich ordentlich: 20 Jahre lang waren Sie für die amerikanische Bundespolizei tätig. Seit wenigen Wochen nun leiten Sie bei Aon das Expertenteam für Internetverbrechen. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?

Beim FBI ging es immer um eine konkrete Mission. Wir suchten nach demjenigen, der für einen Angriff verantwortlich war. Bei Aon beraten wir unsere Kunden, damit sie sich besser schützen können und dazu, wie sie sich am besten nach einer Attacke verhalten. Insofern ist mein Job umfassender geworden.

Wie die Hacker zum Ziel kommen Eine einzige Schwachstelle reicht Wenn kriminelle Angreifer in ein Computersystem eindringen wollen, haben sie einen Vorteil: Sie müssen womöglich nur eine einzige Schwachstelle finden, um einen Rechner zu kompromittieren. Einige ausgewählte Angriffsmethoden.

Verspätetes Update Es gibt praktisch keine fehlerlose Software – wenn Sicherheitslücken entdeckt werden, sollte sie der Hersteller mit einem Update schließen. Viele Firmen lassen sich jedoch Zeit, diese zu installieren und öffnen Angreifern somit Tür und Tor.

Angriff auf die Neugier Der Mensch ist neugierig - das machen sich kriminelle Hacker zunutze: Sie verfassen fingierte E-Mails, die wichtige Dokumente oder ein lustiges Video versprechen, aber nebenbei die Zugangsdaten eines Mitarbeiters stehlen. Phishing wird diese Methode genannt.

Gutgläubigkeit als Einfallstor „Hier ist die IT-Abteilung. Wir brauchen mal Ihr Passwort“: Nicht selten gelangen Angreifer mit einem dreisten Anruf an die Zugangsdaten eines Mitarbeiters. Wer gutgläubig ist, fällt auf diese Masche rein – obwohl die IT-Fachleute aus dem eigenen Haus nie so eine Frage stellen würden.

Ein Passwort, das nicht sicher ist Ob Router oder Drucker: Viele Geräte werden mit einem Standardpasswort ausgeliefert. Wenn die IT-Abteilung es nicht verändert, haben Angreifer leichtes Spiel. „Die Handbücher mit dem Passwort stehen oft im Internet“, sagt Joachim Müller, Chef für IT-Sicherheit beim Dienstleister Ceyoniq Consulting.

Ein schwaches Glied Angreifer suchen das schwächste Glied in der Kette, häufig alte Systeme. Zudem kennen professionelle Angreifer – neben Kriminellen auch Geheimdienste – oft Sicherheitslücken, die den Herstellern der Software noch nicht bekannt sind. Gegen solche Zero-Day-Exploits kann man sich kaum schützen.

Vermissen Sie nicht das Insiderwissen eines FBI-Chefs?

Doch, aber dafür schlafe ich jetzt besser. Es ist nicht einfach, so viel zu wissen. Ich habe gerne im öffentlichen Dienst gearbeitet, aber diese Art von Arbeit kann man nur eine bestimmte Zeit lang machen und ich bin froh, jetzt etwas anderes ausprobieren zu können.

Fürchteten Sie um Ihre Sicherheit?

Ja.

Können Sie als Cybercrime-Spezialist eigentlich sorglos Ihren Computer einschalten?

Das Leben geht weiter. Man muss weiter seine Rechnungen bezahlen, E-Mails an Kollegen und Freunde schreiben.

Nutzen Sie Verschlüsselungssoftware für Ihre E-Mails?

Wenn ich es tue, würde ich es nicht sagen.

Wie alt sind Sie?

Darüber spreche ich lieber nicht. Was ich sagen kann: Ich habe 20 Jahre beim FBI gearbeitet, war davor beim US-Militär. Im Grunde war ich mit dem FBI verheiratet.

Ich hoffe, es war eine glückliche Ehe. Würden Sie trotz Ihres Wissens um die persönlichen Risiken etwa dem Kind eines Freundes empfehlen, sich beruflich auf die Abwehr von Internetkriminalität zu spezialisieren?

Auf jeden Fall. Es ist eine sehr wichtige Branche und es gibt viele Jobs. Die Kommission des Weißen Hauses sagte vor wenigen Tagen, dass die USA bis 2020 mehr als 100.000 zusätzliche Experten in Sachen Schutz vor Internetkriminalität brauchen. Wer sich für Informatik oder Ingenieurswesen interessiert, für den ist das eine großartige Gelegenheit. Jede Branche sorgt sich darum. Deswegen möchte ich jeden Interessenten dazu ermuntern.