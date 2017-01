Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Ich bin kein geborenes Computergenie"

Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen?

Technisches Verständnis ist wichtig, Programmierkenntnisse sind nützlich. Eine Programmiersprache zu erlernen braucht Jahre. Je früher man anfängt, desto besser. Es muss nicht unbedingt ein Informatikabschluss sein, aber eine Ausbildung in Internetsicherheit ist hilfreich. Eine Fremdsprache zu können ist ebenfalls gut.

Wie alt waren Sie selbst, als Sie mit der Computerei anfingen?

Ich bin kein geborenes Computergenie. Meine Ausbildung war sehr breit angelegt – auch wenn ich selbst keine Anti-Schadstoffsoftware programmieren kann. Bei der Armee war ich zunächst ein Aufklärungsoffizier, kümmerte mich um Terroristen und Gegenabwehr. Von 1988 bis 1991 war ich in Darmstadt und Wiesbaden stationiert. Beim FBI führte ich dann eine große Gruppe von Experten. Mein Job war es, deren technische Erkenntnisse meinen Vorgesetzten verständlich zu machen: Der Regierung, dem Kongress oder dem Bundesstaatsanwalt. Im Grunde war ich ein Übersetzer.

Zehn Tipps für mehr IT-Sicherheit Geschäftsleitung involvieren Oft beschneidet das Management aus Renditegründen das Budget. Daher: Informieren und sicherstellen, dass die Firmenlenker die Tragweite des Sicherheitsprojekts erkennen.

Bestandsanalyse durchführen Geräte und Lösungen sowie ihre Eignung für die Abwehr von Cyberattacken katalogisieren - ebenso Rechteverwaltung, Sicherheitsbewusstsein sowie interne und externe Gefahren.

Einsatzteam aufbauen Eine zentrale Abteilung stimmt alle sicherheitsrelevanten Punkte aufeinander ab. Silos sind wenig effizient und übersehen Sicherheitslücken. Ratsam: einen Chief Information Security Officers ernennen.

Sicherheitsstrategie entwickeln Wie viel darf welche Sicherheitsmaßnahme kosten, welche Risiken werden in Kauf genommen? Anschließend Budget- und Personal-Szenarien entwerfen.

Budgets verhandeln Je früher Führungskräfte in das IT-Sicherheitsprojekt eingebunden sind, desto besser können sie nötige Ausgaben nachvollziehen - und desto konstruktiver gestalten sich Verhandlungen.

Sicherheitsrichtlinien ausarbeiten Und zwar unternehmensweit: Diese sollten auch alle notwendigen Compliance- und sonstigen gesetzgeberischen Aspekte berücksichtigen.

Systeme und Updates installieren Nicht nur moderne Systeme und Lösungen, die es mit fortschrittlichen Attacken aufnehmen, sind essenziell - aktuelle Updates sind es ebenfalls.

Schulungen vorsehen Auf Basis eines mittelfristigen Schulungsplans festlegen: Wer wird wie oft zu welchen Themen aus- beziehungsweise fortgebildet?

Der Geschäftsleitung berichten Dann bleibt sie dem Sicherheitsprojekt gewogen. Eine grafische Aufbereitung der Sicherheitslogs sensibilisiert nachhaltig.

Kontrollschleife einbeziehen Regelmäßig die Effizienz neuer Maßnahmen und Strukturen durchleuchten. Dabei neue Gefahren, Lösungen am Markt sowie Organisationsveränderungen berücksichtigen.

Quelle Schluss mit dem Silodenken: Geht es nach den Experten von Dell, sollten Mittelständler ihre Sicherheitsstrategie im Rahmen eines abteilungsübergreifenden Projekts auf einheitliche Füße stellen - und zwar mit folgenden zehn Schritten (erschienen im Magazin creditreform 06/2016):

Und was tun Sie jetzt bei Aon?

Wir bieten Sicherheitslösungen und Versicherungen an. Aon ist weltweit der mit Abstand führende Anbieter.

Wie kann man sich denn gegen Hacking versichern?

Solche Versicherungen gibt es seit 16 Jahren. Dennoch ist es ein neues Produkt für die Branche, sagen wir mal im Vergleich zur Unfallversicherung. Es ist ein sehr auf den Kunden zu geschnittenes Angebot, abhängig von seiner Branche. Wenn Computer geknackt werden, entstehen Kosten durch Datenverlust, Krisenmanagement oder Erpressung. Da springen wir ein.

Erpressung? Das hört sich an wie in einem Tatort-Krimi…

Es gibt viele Verbrechensvarianten. Die Hacker stehlen beispielsweise Daten von einer Anwaltskanzlei, einem Wirtschaftsprüfer oder Unternehmen und drohen, sie zu veröffentlichen. Sie fordern Lösegeld, meist in Form von Bitcoins oder anderen virtuellen Zahlungsmitteln.

Welche Varianten gibt es noch?

Hacker verschlüsseln mit Schadprogrammen die Daten in vernetzten Computern. Waren früher davon eher Privatleute betroffen, werden inzwischen immer mehr Unternehmen zum Opfer. Solche gehackten Systeme lassen sich wieder ans Laufen bekommen — vorausgesetzt, die Daten sind noch an anderer Stelle gespeichert. Wenn die Firmen das nicht getan haben, dann bezahlen sie die geforderte Summe.