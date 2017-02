Der Ehrgeiz der Malaysierinnen tritt zutage

Vor wenigen Wochen legte das Unternehmen mit einer weiteren globalen Erhebung nach: Untersucht wurden 25 Staaten, darunter auch Deutschland, Frankreich, China und die USA. Das Ergebnis: Nirgendwo sind die befragten Frauen so ambitioniert, einen Chefposten zu ergattern, wie in Malaysia: 28 Prozent gaben an, Geschäftsführerin oder Vorstandschefin werden zu wollen.

Dagegen nannten nur 26 Prozent der malaysischen Männer solche Toppositionen als persönliches Karriereziel. Verglichen mit den globalen Durchschnittswerten tritt der Ehrgeiz der Malaysierinnen noch deutlicher zutage: In den von Hays untersuchten Ländern streben im Schnitt nur zwölf Prozent der Frauen den Chefposten an. Bei den Männern sind es 18 Prozent.

Doch was treibt die malaysischen Frauen an? Im Konferenzsaal eines Business-Hotels in Kuala Lumpur verspricht eine Veranstaltung Antworten. Die deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung hat in der malaysischen Hauptstadt gemeinsam mit einem ortsansässigen Managementinstitut zum „Female Leadership Forum“ geladen. Rund 100 weibliche Führungskräfte sind gekommen. Viele tragen Kopftuch und Abaya, ein traditionelles Kleid in der muslimischen Kultur.

Im dunklen Hosenanzug und Pumps dagegen steht auf der Bühne eine Person, die weiß, wie Malaysias ambitionierte Frauen ticken – denn sie ist eine von ihnen. Anne Abraham war Geschäftsführerin erst von SAP und später von Cisco in Malaysia. Vor fünf Jahren machte die Malaysierin sich selbstständig mit einer Personalberatung. Die Headhunterin bringt Arbeitgeber, die vakante Chefpositionen zu besetzen haben, mit qualifizierten Kandidatinnen zusammen.

Abraham fragt die Damen im Publikum, selbstverständlich auf Englisch, wie viele von ihnen bereits in einer Leitungsfunktion arbeiten. Deutlich mehr als die Hälfte heben die Hand. Auch die Powerpoint-Folien der erfahrenen Managerin zeichnen ein positives Bild: „Wenn wir uns mit Singapur und anderen Ländern der Region vergleichen, dann stehen wir klar an der Spitze“, sagt sie zu einer Grafik über den Frauenanteil im Topmanagement der malaysischen Unternehmen.