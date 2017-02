Große Schwester statt Boss

Mit der steigenden Zahl an Frauen im Management soll sich die Atmosphäre in Malaysias Wirtschaft grundlegend ändern. Ai Ching Goh glaubt, dass mehr Vielfalt auch zu mehr Kreativität und besseren Entscheidungen führt. Goh ist 30 Jahre alt und leitet das Start-up Piktochart, das sie zusammen mit ihrem Ehemann auf der malaysischen Insel Penang gegründet hat. Die Firma bietet ein Online-Tool, mit dem Nutzer ohne großen Aufwand anspruchsvolle Infografiken erstellen können. Die Idee brachte Goh schon weit: Vor zwei Jahren konnte sie ihr Konzept bei einer Start-up-Veranstaltung dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama vorstellen. Drei Minuten lang sprach sie mit ihm über ihre Firma. „Er ist ein guter Zuhörer“, lobt Goh. Sie selbst möchte von ihren Mitarbeitern ebenso eingeschätzt werden.

„Wichtige Entscheidungen werden bei uns basisdemokratisch getroffen“, sagt sie. „Jede Stimme wird gehört.“ Ihren Führungsstil würde sie zwar nicht als typisch weiblich beschreiben. Dennoch sagt sie: „Ich leite das Unternehmen bestimmt anders, als es die meisten Männer tun würden.“ Sie sei weniger auf Zahlen und Wachstum fixiert als andere Gründer. „Ergebnisse sind zwar wichtig, aber die Menschen dahinter sind mir wichtiger.“ Und für ihre Mitarbeiterinnen möchte sie ein Vorbild sein: „Malaysische Frauen hatten schon immer einen ausgeprägten Unternehmergeist“, sagt sie. „Jetzt sehen sie viele Managerinnen in Spitzenpositionen. Das ermutigt zu großen Träumen.“

Doch nicht im ganzen Land läuft der Aufstieg von Malaysias Frauen reibungslos. Auf dem Podium des „Female Leadership“-Forums in Kuala Lumpur berichtet auch Sarimah Sabudin von ihren Erfahrungen. Als Repräsentantin eines Möbelverbands war sie in vielen malaysischen Provinzen unterwegs, in denen das Leben noch deutlich konservativer abläuft als in den kosmopolitischen Ballungszentren. „Im Islam kann nur ein Mann der Anführer sein – diese Auffassung ist dort noch weit verbreitet“, sagt Sarimah. Der Muslimin gelang es dennoch, zur Chefin ihrer Organisation aufzusteigen. „Ich musste mich bei den Kollegen aber anders verkaufen: nicht als Boss, sondern eher als große Schwester“, erklärt sie ihr Erfolgsrezept.

Auch Accenture-Chefin Yap gibt zu bedenken, dass viele kulturelle Barrieren für Frauen noch nicht überwunden sind. Ihrer Ansicht nach liege das aber nicht an der muslimischen Religion allein, der die Mehrheit der Malaysier angehört – solche Schwierigkeiten gebe es auch in den chinesisch- und indischstämmigen Volksgruppen des Landes. „In vielen asiatischen Kulturen ist die Erwartungshaltung, dass sich Frauen primär um die Familie kümmern, noch immer fest verankert“, sagt sie.

Frauen mit Karriereambitionen setze das – ähnlich wie in Deutschland – unter Druck: „Sie müssen im Beruf eine hohe Leistung zeigen und gleichzeitig noch fantastische Mütter, Töchter und Ehefrauen sein.“ Sie schätze sich glücklich, dass in ihrer eigenen Familie ihr beruflicher Ehrgeiz nicht mit den Ansprüchen der Familie kollidiere: „Meine Tochter und ich sind beide überzeugt davon, dass man auch mit Karriere eine gute Mutter sein kann.“ Dass sich die Tochter ebenfalls zur Topmanagerin entwickelt, muss nicht sein. Yap: „Sie kann machen, was sie will – ich erwarte nur, dass sie ihr Bestes gibt.“