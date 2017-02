Vorbilder tragen zum gesellschaftlichen Wandel bei

In der Tat sind Frauen an der Spitze von Malaysias Konzernen keine Seltenheit mehr: Die islamischen Banken Hong Leong und Alliance, die Landesgesellschaften des Versicherungsunternehmens AIA und der Fluglinie Air Asia sowie der milliardenschwere Medienkonzern Astro werden allesamt von Vorstandschefinnen geführt. Auch die malaysische Zentralbank hatte bis April 2016 jahrelang eine Frau an ihrer Spitze. Diese Vorbilder tragen aus Abrahams Sicht zum gesellschaftlichen Wandel bei. „Ambitioniert zu sein, das war früher nur etwas für Männer. Ehrgeizige Frauen galten als verbissen und egoistisch“, sagt sie im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Inzwischen merke ich immer stärker, dass auch die Frauen in den Unternehmen die Hand heben, wenn Positionen neu besetzt werden.“

Das hohe Selbstbewusstsein der malaysischen Frauen beim Streben nach Führungsposten erklärt sich Abraham auch durch wachsenden politischen Rückhalt. „Wir sind das einzige Land in der Region, in dem die Regierung ein eigenes Budget für die Förderung von Frauen in Führungspositionen zur Verfügung gestellt hat“, sagt sie. „Die staatlichen Initiativen wirkten wie ein Katalysator, der die Entwicklung anstieß.“

Die Regierung fördert zum Beispiel flexible Arbeitszeiten und die Berufsrückkehr von Müttern nach der Schwangerschaft. Die Berater von Hays, die die Ambitionen der Malaysierinnen untersucht haben, loben diese Initiativen. „Das Thema Geschlechtervielfalt wird in Malaysia heiß diskutiert“, kommentieren sie. „Das könnte der Grund dafür sein, warum Frauen stärker davon überzeugt sind, dass Geschlechtergerechtigkeit möglich ist.“

Eine gesetzlich verpflichtende Frauenquote für Führungspositionen, wie sie in Deutschland seit 2016 gilt, gibt es in Malaysia nicht. Doch vor fünf Jahren hat die Regierung von Premierminister Najib Razak das Ziel ausgerufen, mindestens 30 Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratsposten mit Frauen zu besetzen. Bis Ende 2016 sollte dieses Ziel erreicht werden.

Es wurde nur knapp verfehlt: Im November bezifferte der Börsenbetreiber in Kuala Lumpur den Frauenanteil in den Chefetagen der gelisteten Firmen auf 26 Prozent. „Es ist natürlich enttäuschend, dass wir das Ziel nicht erreicht haben“, sagt Janet Yap, die sich ebenso wie Anne Abraham in der Initiative 30 Percent Club engagiert. „Aber man darf nicht vergessen, wie viel sich in den paar Jahren bewegt hat. Der Frauenanteil hat sich verdoppelt. Das ist eine enorme Leistung.“