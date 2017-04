Der Kunde braucht keine Quote

Ohne die Freiheit, sich von den Gegenstimmen unabhängig zu machen, bleibt echte Innovation ein frommer Wunsch. Dasselbe gilt für eine gleichberechtigte Führungskultur. Als Leader brauchen wir ein dickes Fell, wenn wir etwas verändern wollen – denn die Verhinderer werden nicht aufhören zu verhindern. Der Mathematiker und Autor Gunter Dueck hat das wunderbar beschrieben: Unternehmen haben genau wie unser Körper ein Immunsystem, das jede neue Idee erst einmal wie eine Störung behandelt. Die Kunst der Innovation, sagt er, besteht darin, neue Ideen unerschrocken, unerschütterlich und gegen alle Widerstände trotzdem durchzusetzen. „Trotzdem“ ist das Wort der Innovation.

Wenn Leadership Innovationen liefern soll, dann geht es nicht um die Eigenheiten des Systems. Dann geht es um das System an sich. Und wenn das System zur Disposition steht, dann stehen endlich auch die Barrieren infrage, die der Führung immer im Weg gestanden haben. Das ist die eigentliche Herausforderung an der Innovation als Führungsaufgabe: Dafür zu sorgen, dass neue Ideen auch tatsächlich umgesetzt werden, und nicht an Zweifeln scheitern.

Sehen wir es doch einmal so: Was denkt der Kunde wohl über die Diskussion um die Frauenquote in der Führung? Der Mensch, an dem wir als Leader unser Handeln ausrichten? Antwort: Gar nichts. Den Kunden interessieren die Schemata, auf denen wir Führung aufbauen, überhaupt nicht. Titel, Status, Hierarchie, Organigramm und Political Correctness sind für ihn belanglos. Den Kunden juckt es nicht, warum was wie entschieden wurde – oder von wem. Den digitalen Kunden gleich gar nicht. Das einzige, was ihn interessiert, ist das Ergebnis. Der Kunde braucht keine Quote. Warum sollten wir sie brauchen? Wir haben viel zu tun: Die Märkte, die Arbeitswelt, die Kundenbedürfnisse sind im Umbruch. Stattdessen arbeiten wir uns allen Ernstes noch immer an der Frage ab, ob wir mehr Frauen in der Führung brauchen. Eine Frage, die längst beantwortet ist.