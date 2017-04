Eine unwürdige Debatte

Das Buch Carsten K. Rath: Ohne Freiheit ist Führung nur ein F-Wort. Mitarbeiter entfesseln - Kunden begeistern - Erfolge feiern. 256 Seiten, Buch (Gebunden).

ISBN: 978-3-86936-749-1

€ 24,90 (D) | € 25,60 (A)

Erscheinungstermin: 22.03.2017

Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass Überregulierung die Fußfessel des Fortschritts ist. Wir sollten nicht zu Veränderungen getragen werden müssen. Wir sollten sie selbstbestimmt und proaktiv anstreben, weil in der Bereitschaft zur Veränderung die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmen liegt. Wir sollten Innovation wollen, auch Innovation in der Führung unserer Unternehmen.

Deshalb finde ich es geradezu tragisch, wenn wir in einer so unstrittigen Frage wie der, ob unsere Führungsetagen mehr Frauen brauchen, auf Vehikel zurückgreifen anstatt selbstbestimmt die nötigen Maßnahmen anzuschieben. Eine Frauenquote ist nichts als eine weitere Benchmark, die den Kontrollfreaks unter den Managern hilft, die Vergleichbarkeit zu bewahren. Das Ergebnis: Ihre Unternehmen werden gleicher, anstatt sich mutig voneinander abzugrenzen – etwa auch in der Besetzung von Führungspositionen. Die Debatte um die Frauenquote ist eine tragische Debatte, die der Freiheit unseres Wirtschaftssystems nicht würdig ist.

Ich halte die Frauenquote für einen Irrweg. Zum einen weil ich glaube, dass sie nicht funktioniert. Sie wird nur dazu führen, dass krampfhaft eine Benchmark erfüllt wird, im Zweifel mehr schlecht als recht. Dem eigentlichen Ziel ist sie eher abträglich: Dass es egal ist, ob eine Führungskraft männlich oder weiblich ist. Und zum anderen halte ich die Quote für falsch, weil ich mich weigere zu akzeptieren, dass wir sie brauchen. Was wir brauchen, ist Freiheit im Denken. Wenn wir die haben, stellt sich nämlich gar nicht die Frage, ob das Geschlecht einer Führungskraft eine Rolle spielt. Dann fragen wir einzig und allein danach, wer die Ideen hat, die wir in unseren Unternehmen brauchen. Wo liegt das Potenzial für Innovation in der Führung? Wer sind die Pioniere, die uns voranbringen können?

Innovation: Hype Cycle for Emerging Technologies Fünf Phasen der Innovation Bei dem Hype Cycle for Emerging Technologies (von Gartner entwickelt) handelt es sich um ein Diagramm, in dem die neuesten Web-Technologien aufgereiht sind. Damit lässt sich die Entwicklung einer Innovation bis zur Realisierung im Zeitablauf verfolgen. Der Hype Cycle nennt dazu fünf Abschnitte:

Phase 1: Innovative Neulinge Technologischer Auslöser einer Innovation ist meist ein Forschungsprojekt. Sogenannte Early Adopters probieren es aus. Aktuell gilt das etwa für die Einführung von Smart Dust, zu Deutsch: intelligenter Staub. Das sind funkgesteuerte Computernetze aus winzigen Sensoren, die einen Zustand melden und zur Steuerung bereitstehen.

Phase 2: Höhepunkt der Erwartungen Berichte über Innovationen erzeugen in der Fachszene oft Enthusiasmus und treiben die Erwartungen weiter hoch. Es gibt schon erste Anwendungen, doch die Technik kämpft noch mit Kinderkrankheiten. Das ist derzeit bei den Wearables der Fall, also bei Mini-Computern, die in die Kleidung eingewebt sind oder in mobilen Geräten wie Armbanduhren oder Brillen stecken.

Phase 3: Tal der Desillusionierung Zur Enttäuschung wird eine Technologie, wenn sie nicht alle Erwartungen erfüllt. Weil sie sich etwa nicht schnell genug weiterentwickelt. Die Berichterstattung ebbt ab. Das gilt etwa für Augmented Reality, die die reale und die computergenerierte Welt verschmelzen lässt. Etwa wenn Monteure den nächsten Arbeitsschritt in ihr Sichtfeld einblenden oder Designer am dreidimensionalen Modell arbeiten.

Phase 4: Kurve der Aufklärung Realistische Einschätzungen führen zu einer positiven Wende. Man begreift die Vorteile einer neuen Technologie, die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen sieht man klarer. Das gilt zum Beispiel für Gesture Control, eine Methode zum Erkennen und Steuern von Körperbewegungen durch Computer.

Phase 5: Phase der Produktivität Sie beginnt im Endstadium einer Entwicklung. Hohe Aufmerksamkeit erhält eine Technologie, wenn sie den Massen- oder einen Nischenmarkt erreicht. Dies trifft im nächsten Jahr für die Spracherkennung durch Computer zu.

Quelle: Creditreform 1 2017 Creditreform 1/2017.

Die großen Pioniere sind immer Freigeister gewesen. Wenn wir uns die großen Innovationen der Vergangenheit anschauen, stellen wir fest: Oft waren es Frauen, die entscheidende Veränderungen angestoßen haben. Nicht nur im politischen Sinne, nicht nur im Kampf um Gleichstellung, sondern eben auch und gerade auf der Ergebnisebene. Marie Curie ist bis heute die einzige Wissenschaftlerin, die zwei Nobelpreise in zwei unterschiedlichen Disziplinen errungen hat. Astrid Lindgren war so frei, den schwedischen Finanzminister zu entmachten – vielleicht nicht im Alleingang, wie es manchmal heißt, aber federführend – weil sie mit seiner ungerechten Politik nicht einverstanden war. Caroline Herschel, eine deutsche Astronomin, war die erste Wissenschaftlerin, die gegen alle Widerstände für ihre Arbeit als Forscherin bezahlt wurde. Lauter kreative Menschen, die sich durchgesetzt haben.

Was hatten diese Frauen gemeinsam? Den Mut, die Billionen Gegenstimmen auszublenden, die sagen: Es geht nicht. Das ist geistige Barrierefreiheit. Das ist die Eigenschaft, die wir in der Führung brauchen, um unsere Unternehmen in eine Zeit zu führen, in der alte Schubladen und künstliche Barrieren dem Erfolg im Weg stehen. Brauchen wir Frauen, andere Frauen, mehr Frauen in der Führung, um diesen Weg weiterzugehen? Nicht, weil sie Frauen sind. Doch viele Frauen kennen sich mit den Hürden auf dem Weg zu geistiger Barrierefreiheit zufällig ziemlich gut aus.