Autokratische Manager sind immens gefährlich

Die erwiesene Fachlichkeit ist jedoch kein Grund, auf eine gründliche Prüfung der Persönlichkeit und der Fähigkeit zur Selbstreflexion bei Managern zu verzichten. Warum? Man muss nur die Augen aufmachen: Wandel überall. Globalisierung, Digitalisierung, und jetzt auch noch Donald Trump! Wir leben in einer VUCA-Welt, in der Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität auch den Managementalltag ganz wesentlich dominieren – das sollte sich in der Wirtschaft doch inzwischen herumgesprochen haben. Was wollen wir also mit Test-Verfahren, deren Anforderungs- und Kompetenzprofile vor zwanzig Jahren en vogue waren?

Was wir jetzt brauchen, ist ein zeitgemäßer Managementtypus. Autokratische Manager mit Allmachtsphantasien und „Order di Mufti“- Attitüde, die qua Amt und Funktion meinen, alles zu wissen und zu beherrschen, sind nicht nur überholt, sondern auch immens gefährlich; gerade, wenn sie Spitzenpositionen in Unternehmen besetzen (sollen).

Wir brauchen Manager, die bereit sind, ihr Handeln immer wieder neu in Frage zu stellen; die über ein hohes Maß an Kritikfähigkeit verfügen, gegenüber der eigenen Person wie auch dem Geschäftsmodell, der generellen Ausrichtung und Strategie des Unternehmens, der Führungs- und Unternehmenskultur (um nur ein paar wesentliche Aspekte zu nennen). Statt Hybris, Selbstüberschätzung und Narzissmus brauchen wir mehr denn je Persönlichkeiten, die in der Lage sind, mit Kontingenzen und Widersprüchen umzugehen; die zuhören und akzeptieren können, dass es nicht immer richtig und falsch, schwarz und weiß gibt; die Mut zur „negative capability“ besitzen, wie der englische Dichter John Keats die Fähigkeit des Kreativen nannte, im Ungewissen zu bleiben.

Je diffuser und unübersichtlicher die wirtschaftliche Gesamtlage, desto mehr sind Manager gefragt, die begreifen, dass Führungsaufgaben immer auch eine gesellschaftliche Verpflichtung mit ethischen Anspruch implizieren. Einen Sinn, der weit über die Vorstandsetagen hinausweist. Wir wünschen uns erwachsene Manager-Persönlichkeiten, die etwas von Psychologie und von Philosophie verstehen; die mit dem, was sie tun – und nicht tun! – beweisen, dass sie sich aus ihrer „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ (Immanuel Kant) befreit haben. Dies beinhaltet für uns drei wesentliche Punkte.