Profitsteigerung mit Anstand und Respekt

Die Stoiker lehren die wahre Bedeutung des Übens: Askesis. Askese im Sinne eines freiwilligen Trainings, das der täglichen Selbstprüfung und Selbstsorge dient, dem regelmäßigen Ausbruch aus der Komfortzone des Gewohnten und der Privilegien. Potenziale wie Weisheit, Besonnenheit, Fairness, Menschlichkeit und Mut sind nichts wert sind, wenn sie nicht immer wieder „herausgeübt“ werden: Dies erkannten die Stoiker schon im 4. Jahrhundert v. Chr. Nicht nur im Silicon Valley stehen die Selbstbetrachtungen Marc Aurels deshalb derzeit hoch im Kurs. Die Fachlichkeit ist das Ticket in die Vorstandsetage – der Wille zur Übung und zum Experiment der Ausweis der reifen, werteorientierten Persönlichkeit.

Eine Haltung, die durch den Wandel trägt: Wozu tun wir, was wir tun? Wie können wir der Welt geben, was sie braucht? Und was ist eigentlich der Sinn des Ganzen? Aus der Selbstreflexion und Nachdenklichkeit von Vorzeige-Konzernen wie Gore oder Morning Star spricht ein ethisches Bewusstsein, das knallharte betriebswirtschaftliche Kalkulation einschließt. Kann Ethik in Zeiten des rasanten Wandels für die richtige Balance zwischen Stabilität und Agilität sorgen, auf individueller Ebene wie auf Ebene des Unternehmens? Sie kann – wenn sie von Menschen mit Haltung gelebt wird.

Welche Management-Fehler fatal für Firmen sein können Fehler eins Frühwarnsignale, z.B. für Markt- oder technologische Veränderungen, werden nicht wahrgenommen oder sogar aktiv verdrängt.

Fehler zwei Regulatorische und politische Einflüsse auf die künftige Unternehmensentwicklung werden systematisch unterschätzt.

Fehler drei Markt- und Kundenveränderungen werden im Vorstand nicht (hinreichend) analysiert und diskutiert.

Fehler vier Geschäftsmodelle werden nicht kritisch reflektiert.

Fehler fünf Man hält zu lange an traditionellen (und bislang erfolgreichen) Vorgehensweisen fest.

Fehler sechs Es mangelt an Mut, gegen die herrschende Meinung zu argumentieren.

Fehler sieben Bei spürbaren Veränderungen wird zu zögerlich gehandelt, man ergeht sich in Aktionismus und Effekthascherei "auf der Bühne" ohne konkrete Maßnahmen.

Fehler acht Es fehlt eine klar und überzeugend kommunizierte Veränderungsvision und Strategie.

Quelle Umfrage unter Partnern von Roland Berger Strategy Partners. Zitiert in „Gute Führung“ von Burkhard Schwenker und Mario Müller-Dofel. Erschienen 2012 bei BrunoMedia Verlag.

Denn Ethik kommt von Ethos, und Ethos ist die Haltung, auf die es heute ankommt: keine ein für allemal eingenommene, veränderungsresistente Richtungsentscheidung, sondern eine Attitüde, die Flexibilität im Denken und Handeln zulässt. Allerdings auch immer unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten und in dem Bewusstsein, im Sinne des Unternehmens und der Sache zu handeln – statt aus egoistischen, machtpolitischen Motiven heraus. Ethos und Egoismus sind Gegenspieler, die sich definitiv nicht vertragen.

Treten wir die alten Test-Verfahren in die Tonne. Wenn wir Manager wollen, die in unsere Zeit passen, müssen wir sie herausfordern: mit einem Dialog auf Augenhöhe, der ihm Aufschluss über die eigenen Werte, Motive und Erfahrungen gibt, über seine Denkweise und Haltung. Denn darauf kommt es heute wirklich an. Manager müssen Unternehmen durch unruhige Zeiten geleiten und Menschen führen können, indem sie der täglichen (Zusammen-)Arbeit Sinn verleihen. Die Möglichkeit und die Pflicht zur Selbstreflexion entspringen durchaus nicht einer karitativen Einrichtung oder einem sozialromantischem Projekt – sie dienen der Profitsteigerung in einem brutalen globalen Wettbewerb unter den Bedingungen von schwankenden Märkten und weltpolitischen Unsicherheiten. Einer Profitsteigerung mit Anstand und Respekt.

Über die Autorinnen

Rebekka Reinhard arbeitet als freie Philosophin, Führungskräfte-Beraterin und Key Note Speaker für Unternehmen. Sie ist Redakteurin der Philosophie-Zeitschrift Hohe Luft und Spiegel-Bestseller-Autorin. Zuletzt veröffentlichte sie ihren sechsten Buchtitel „Kleine Philosophie der Macht (nur für Frauen“) sowie „Nachdenkzeit 2017: 365 philosophische Denkanstöße“.

Stephanie Schorp studierte Psychologie und Betriebswirtschaft. Sie führt zusammen mit dem Gründer Dr. Andreas Föller die international tätige Executive Beratung Comites GmbH als Geschäftsführerin in München und an vier weiteren Standorten in den USA, Tokio und Perth mit insgesamt dreißig Beratern und den Geschäftsfeldern Executive Search und Executive Diagnostics.