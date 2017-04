Was ist gute Arbeit?

Die Fähigkeit zur Selbstreflexion: Wofür lebe ich? Was ist gute Arbeit? Wie unterscheide ich Werte von persönlichen Motiven? Wie authentisch darf ich sein? Auf solche und andere Fragen, die ethisch, seelisch, intellektuell herausfordern, antworten – sich ihnen gegenüber ver-antworten – können: das sollte sich jede Top-Persönlichkeit, die den Namen verdient, zur Gewohnheit machen.

Zu glauben, zielorientiertes „Vordenken“ wäre wichtiger als selbstreflektiertes „Nachdenken“, ist kurzsichtig. Ohne Selbstreflexion keine gelingende Selbstführung. Erst das Nachdenken über Themen, die Person und Position in ein (selbst-)kritisches Verhältnis setzen, eröffnen einen Möglichkeitsraum, in dem sich atmen lässt; ein Raum, in dem plötzlich Handlungsalternativen aufscheinen, die unter einer dicken Kruste von Aktion und Reaktion bislang verborgen waren.

Selbstreflexion heißt nicht, welt- und fachfremd wie ein Höhlenmensch vor sich hinzugrübeln. Selbstreflexion heißt, in einen konstruktiv-pragmatischen Dialog mit sich zu treten, um die eigene Hybris in Schach zu halten, nicht an stumpfer Konformität mit überkommenden Befehls- und Machthierarchien zugrunde zu gehen – und so am Ende bessere Ergebnisse hervorzubringen. Für sich, die Mitarbeiter, das Unternehmen, die Gesellschaft.

Der Wille zur Übung und zum Experiment: Wozu und was üben? Sollen Manager etwa Schüler/innen werden? Unbedingt. Machen wir uns klar, was VUCA wirklich heißt: stete, schnelle Veränderungen, die Psyche und Geist zu Veränderungsresistenz und Unfehlbarkeitsdogmatik verführen. Beides dient der Komplexitätsreduktion in einer Zeit, in der sich Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in einem Dauererregungszustand befinden.

Da genügt es nicht, von Managern mehr „Reaktionsflexibilität“ zu fordern. Ein zum Wohle des Unternehmens verordneter Aufenthalt im Silicon Valley mag cool sein, hilft auf Dauer aber auch nicht weiter. Was Experimentiergeist und eine sinnvolle Fehlerkultur wirklich ausmachen, lässt sich nicht in ein paar Monaten verstehen. Das Verstandene ist nichts wert, solange es nicht ein Leben lang „getan“ wird – und zwar konsequent, „stoisch“ im echten, philosophischen Sinne des Wortes.