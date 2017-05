„Online-Reputation ist eine Goldwährung“

Gehört jedes Praktikum in den Lebenslauf? Und zu welcher Schule der Jobsuchende in welcher Stadt gegangen ist? „Es kommt drauf an“, meint Richter. Wenn ein potenzieller Arbeitnehmer noch studiert, kann es für den Arbeitgeber durchaus interessant sein, in welchem Bundesland das Abitur gemacht wurde. Will der Personalverantwortliche ebenfalls einen erfahrenen Manager einstellen, wird er sich kaum für dessen schulischen Werdegang interessieren. „Die wichtigsten Informationen im Lebenslauf sind in der Regel die letzten drei zurückliegenden beruflichen Stationen“, sagt Richter.

Wer unsicher ist, ob er auch private Informationen wie etwa Hobbys im Lebenslauf bei Xing oder Linkedin angeben sollte, dem rät er, sich am Lebenslauf auf Papier zu orientieren. „ Eine feste Regel gibt es nicht. Manche sind der Überzeugung, dass ihre Hobbys zu ihnen gehören – und schreiben sie deshalb in ihren Lebenslauf. Das ist Geschmackssache.“

Bewerbungsstrategien für den Traumjob Angebotsstrategie Analysieren Sie, was Ihrem Traumarbeitgeber fehlt. „Das kann alles Mögliche sein, vom Youtube-Werbevideo über neue Vertriebsmethoden bis hinzu Beziehungen in einen interessanten Auslandsmarkt“, schreibt Karriereexpertin Svenja Hofert in Ihrem Buch „Die Guerilla Bewerbung“, das im Campus Verlag erschienen ist. Die Kunst ist, das Defizit vor dem Arbeitgeber zu erkennen und ihn davon zu überzeugen, dass er es mit Ihrer Hilfe beheben kann.

Die Kettenbrief-Strategie Schlagen Sie Ihr Adressbuch auf und suchen Sie zehn Kontakte heraus, die Ihnen bei der Suche nach Ihrem neuen Job behilflich sein könnten. Wichtig sind nicht nur Menschen, die direkt einen Arbeitsplatz für Sie haben könnten, sondern auch Personen, die viele interessante Kontakte haben. Schreiben Sie ein prägnantes Kurzprofil, schicken Sie es an Ihre Kontakte mit der Bitte es wiederum an zehn Kontakte weiterzuleiten.

Die Terminstrategie Persönlich miteinander in Kontakt kommen, das ist die Idee hinter dieser Strategie. Suchen Sie sich Ihren Wunscharbeitgeber und überlegen Sie, wer vor Ort der beste Ansprechpartner sein könnte. Rufen Sie einfach an, erklären Sie Ihr großes Interesse an dem Unternehmen und bitten Sie um einen kurzen Termin zum Kaffeetrinken. So ist der erste Kontakt hergestellt.

Die Anti-Aging-Strategie Suchen Sie sich eine Aufgabe, die Ihrem Alter entspricht. Das hört sich erstmal hart an, ist aber ganz plausibel. Bewerben Sie sich nicht auf Inserate, die mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung voraussetzen, denn hier liegen nicht Ihre Stärken. Für viele ältere Führungskräfte, die es am Ende der beruflichen Laufbahn nochmal wissen wollen, ist die Position des Interimsmanager eine geeignete Aufgabe. Die Arbeitsagentur oder private Vermittler helfen gerne weiter.

Die Projektstrategie Oftmals ist Projektarbeit der Einstieg in die Festanstellung. Deshalb überlegen Sie sich genau, erstens welches Projekt Sie realisieren könnten und zweitens für welche Institutionen oder Firmen es interessant sein könnte. Treten Sie an die potentiellen Interessenten heran und überzeugen Sie sie von Ihrer Idee. Die Bereitschaft in ein Projekt einzuwilligen ist höher, als eine neue Stelle zu schaffen. So können beide Seiten herausfinden, ob es passt.

Die Baumeister-Strategie Schaffen Sie sich Ihren Traumjob einfach selbst. Entdecken Sie den Bedarf an einer bestimmten Dienstleistung oder einem Produkt und schlagen Sie einem Träger vor, sich darum zu kümmern. Das funktioniert besonders gut im öffentlichen Bereich. Sind Sie von der Idee restlos überzeugt, können Sie es sogar wagen, einen eigenen Verein oder eine Stiftung zu gründen.

Die Power-Mail-Strategie Schreiben Sie eine E-Mail, die der Leser nicht ignorieren kann. Finden Sie heraus, an welchen Stellen Ihr Lieblingsunternehmen Nachholbedarf hat und präsentieren Sie sich als Lösung. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie in der Branche schon Erfahrungen und Kontakte haben. Für diese Variante muss „Ihr Können und Ihr Hintergrund“ sehr interessant sein.

Die Expertenstrategie Sie kennen sich mit einer speziellen Aufgabe oder einem Themengebiet gut aus und haben mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich? Dann könnte die Expertenstrategie die richtige sein. Wichtig ist, ihr Spezialgebiet so umfassend zu definieren, dass sie auf viele Angebote passen, aber gleichzeitig so viel Expertise zu besitzen, dass nicht viele mit Ihnen konkurrieren können. Die Autorin nennt sich zum Beispiel Expertin für neue Karrieren und nicht Spezialistin für MBA-Programme.

Wichtig ist laut Dannhäuser, dass sich User, bevor sie Inhalte im Internet veröffentlichen, die Frage beantworten, ob sie auch in zehn Jahren noch dazu stehen würden und reflektieren, wie die Gemeinschaft auf die Posts reagieren wird. „Die Online-Reputation ist in der heutigen Zeit eine Goldwährung, denn das Internet vergisst nicht“, warnt Dannhäuser. Wer dennoch kritische Inhalte veröffentlichen will, dem rät der Experte, dies unter einem Pseudonym zu tun, um die berufliche Laufbahn nicht zu gefährden.

Der Bewerber von Dannhäusers Kunde ist in diesem Fall zumindest vorerst mit einem blauen Auge davon gekommen, obwohl sein Auftreten den Personalverantwortlichen verunsichert hat. Er lädt ihn trotz seiner Aktivitäten zum Vorstellungsgespräch ein – und will die Probleme und Befürchtungen offen ansprechen. Der Unternehmer verlangt von seinem Bewerber, sich im Umgang mit sozialen Medien beraten zu lassen. Wenn dann noch beide Seite interessiert sind, soll ein Ergänzung im Arbeitsvertrag über den Umgang mit sozialen Medien den Unternehmensfrieden sicherstellen.