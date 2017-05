Den Gegner mit ins Boot holen

Seien Sie hierzu gut vernetzt. Haben Sie die für Ihre Ziele wichtigen Leute auf Ihrer Seite. Beobachten Sie scharf Ihre Umwelt. Seien Sie insbesondere auch aufmerksam für die Unruhe unter der Oberfläche. Denn dort lauert so manche große Tretmine. Führen Sie Gespräche mit den richtigen Leuten. Sondieren Sie die News und werten Sie aktuelle Infostände aus. Gibt es neue Entscheidungsstände? Gibt es Widersacher, die sich gegen gefasste Beschlüsse auflehnen und Ihre gewünschte Zielerreichung torpedieren? Finden Sie heraus: Was treibt diese Widersacher an? Was sind deren Motive? Können Sie sich diese Motive zunutze machen und die passenden Gegenargumente ins Feld führen?

Anzeichen dafür, dass Sie ihre Rolle als Chef hinterfragen sollten Kein Steuermann Bei Meetings haben Sie immer öfter das Gefühl, als wären Sie Beobachter und nicht der Steuermann.

Ohne Power Sie fühlen sich häufig ausgepowert und überfordert.

Schlecht delegiert Wenn Sie Aufgaben delegiert haben, gibt es haufenweise Rückfragen und das Ergebnis verfehlt das Thema.

Warum ich? Sie denken häufiger insgeheim: „Wieso muss ich das eigentlich machen, meine Leute können das genauso gut?“

Mitarbeiter schwächeln Ihre Mitarbeiter denken nicht mit, zeigen Unsicherheit bei den einfachsten Aufgaben und fragen ständig um Rat, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Bedenklich ist auch, wenn Mitarbeiter Ihnen zustimmen, die Aufgabe aber ganz anders als gewünscht erledigen. Quelle: „Als unser Kunde tot umfiel ...“, Timo Hinrichsen und Boris Palluch, Wien 2012

Mit der richtigen Argumentationsstrategie und einem durchdachten Vorgehen kann man so manchem Gegner den Wind aus den Segeln nehmen. Und wenn es gut läuft, ihn sogar ins Boot holen. Eins der zentralen Steuerungsinstrumente, um in der digitalen Welt die steigende Unsicherheit in den Griff zu kriegen und gleichzeitig sicher durch die undurchschaubare Komplexität zu navigieren. Das ist ja schließlich auch die Erwartung der Mitarbeiter an das Management: Das Vorleben von Sicherheit in der Unsicherheit ist gefordert. Mitarbeiter wollen, dass Führungskräfte "echt" sind und sie ihnen vertrauensvoll folgen können.

Außerdem geht es darum, nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Partner innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu gewinnen. Und somit den Anforderungen an die eigene Management-Rolle elegant gerecht zu werden. Nicht dadurch, dass man alles selber liefert, sondern dadurch, dass man die Kompetenzen aus seinem Umfeld geschickt bündelt und für sich nutzt. Denn nur so werden zukünftig Antworten geliefert, die Einzelnen oder einigen wenigen allein nicht in den Sinn gekommen wären.

Meines Erachtens ist dies für Manager selbstverständlich leistbar unter Beibehaltung der vollen Souveränität und ohne sein Gesicht zu verlieren. Die Kunst dabei ist, aus der Fülle der unterstützenden Stellhebel jeweils den zu betätigen, der die gewünschte Wirkung erzielt. Dies setzt voraus, dass Sie stets einen guten Überblick über die jeweils aktuelle Situation und Ihr Umfeld haben: sowohl beim Aufgaben-Management, in der Mitarbeiterführung und insbesondere der Selbststeuerung, denn Sie sind Ihre wichtigste Ressource.