Wie wir als Mensch die Digitalisierung gestalten

So können Sie auf dieser Basis die richtigen nächsten Schritte einleiten. Denn gerade in Zeiten steigender Komplexität, wo uns alles über den Kopf zu wachsen droht, kommt es besonders darauf an, richtig zu filtern. Stets braucht es dazu seismografische Aufmerksamkeit. Was sind die absoluten Prioritäten? Was ist das wirklich Wichtigste? Was ist am dringlichsten zu tun? Womit wird am meisten Wirkung erzielt?

Die Kunst liegt darin, einen regelmäßigen Soll-Ist-Abgleich zu vollziehen. Hierzu ist es hilfreich, dass Sie immer wieder Abstand zu Ihrem Arbeitsumfeld gewinnen, sich selbst immer wieder herausnehmen, um aus der Distanz heraus die richtigen Signale zu erkennen. Nicht nur deshalb werden in immer mehr Unternehmen Schulungen in Achtsamkeit angeboten. Denn die Wahrnehmung des Jetzt und Hier, das Sich-Versetzen in einen Zustand, in dem man im aktuellen Augenblick lebt, vermittelt die höchstmögliche Sicherheit. Dies mag für so manchen faktenorientierten Manager noch befremdlich klingen, doch schon lange gelten diese Praktiken in höchsten Managerkreisen nicht mehr als Esoterik, sondern sind selbstverständlich gelebtes Tun. Mit der Wirkung, dass Gelassenheit, Stärke, Kraft und der Blick für das Wesentliche geschult werden. Nicht nur für die eigene Gesundheit – auch das Umfeld profitiert davon.

Was in Firmen alles schief läuft Warten auf die IT-Jungs „Der Arbeitsplatz einer Kollegin war für ihre neue Aufgabe ungeeignet: Sie musste abwechselnd auf den Tisch und dann 45° nach oben schauen. Dort war ihr Monitor im Regal untergebracht. Also standen alle ratlos ums Regal herum und beklagten sich, dass die IT-Jungs, die für solche Umbauten eigentlich zuständig sind, nicht endlich kommen, um den Monitor umzubauen. Während alle anderen rumstanden und klagten, haben ein Kollege und ich einfach den Monitor aus dem Regal genommen und auf den Tisch gestellt. War deutlich besser als auf die IT-Jungs zu warten. Seltsam, dass sonst keiner auf die Idee kam …“ (Quelle: Klaus Schuster, „Wenn Manager Mist bauen“ )

Mach einfach! „Das Blöde an ›Mach einfach!‹ ist: Seit alle wissen, dass unsere Abteilung´ einfach mal macht, lösen wir auch die Probleme aller anderen Abteilungen, die gerne jede Verantwortung von sich schieben und sich nur noch Routineaufträge zutrauen.“

Entscheidungen treffen „Leider trauen sich nur sehr wenige Manager, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen haben den kleinen Haken, dass sie eventuell falsch sein könnten, weshalb viele leider die falsche Entscheidung treffen – nämlich keine.“

Reportings ohne Ende „Ich kenne Vertriebsorganisationen, bei denen die Account Manager vier Tage die Woche Reports verfassen und folgerichtig nur einen Tag die Woche beim Kunden sind. Desaströs.“

Die geliebte Routine „Es besteht ein Hang dazu, sich in Routine zu vergraben, um keine unangenehmen Entscheidungen fällen zu müssen.“

Verhalt dich mal ruhig! „Ich glaube, dass Action Management bei uns nur so lange funktioniert, wie das Unternehmen in Notlage ist. Der Satz ›Verhalt dich mal ruhig!‹ fällt bereits, sobald wir irgendwie eine schwarze Null schreiben.“

Erfolge machen einsam „Action Management funktioniert bei uns nicht, weil Action Manager Erfolg haben und jeder Erfolg bei uns die Neider auf den Plan ruft. Sie fürchten, dass jeder merkt, dass sie keine solchen Erfolge vorweisen können. Erfolge machen einsam.“

Bloß keine Action „Action Manager sind oft erfolgreich, aber meist nicht beliebt, weil die anderen sich dann auch schneller bewegen müssen. Schwache Chefs finden den Action Manager auch eher unbequem …“

Weniger Anerkennung „Action Manager ernten bei uns meist weniger Anerkennung als diejenigen, die sich mehr aufs Schwafeln konzentrieren.“

Sie haben auch ein Beispiel? Dann schreiben Sie mir: c.groh@vhb.de

Damit wir als Mensch die Digitalisierung gestalten können, muss der Mensch im engen Zusammenspiel mit der Digitalisierung von Dingen stehen. Sonst erleben wir als Mensch eine zunehmende Verunsicherung, eine beängstigende Zukunft (Protektionismus, Brexit und der drohende Zerfall von Europa lassen grüßen).

Wir brauchen das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl, Herr über die technischen Entwicklungen und den Fortschritt zu sein, damit die Welle der Digitalisierung nicht "über uns hinwegschwappt". Damit wir als Mensch das Gefühl haben, weiter "das Heft in der Hand zu halten" und es uns nicht von der zukünftigen "künstlichen Intelligenz" oder Robotern abgenommen wird.

Um dies zu erreichen, braucht es das richtige Tempo und vor allem: die Einbindung der Menschen als Beteiligte – von der obersten Unternehmensspitze bis in die Niederungen der "Maschinenräume". Es braucht die Vielseitigkeit an Kompetenzen, den richtigen Mix an Skills, damit dies in der Digitalen Welt gelingt. Die geschickte Verzahnung von Hard- und Soft Skills, von künstlicher und menschlicher Intelligenz - eben das "DA VINCI Management".

Über die Autorin

Annette Alsleben ist Rednerin, Managementberaterin (u.a. BMW, Lidl) und Ökonomin und hat sich spezialisiert auf das Thema Wertewandel im Management im digitalen Zeitalter. Alsleben hat über 20 Jahre Praxis als Managerin auf Top-Management-Ebene in namhaften Konzernen. In den letzten Jahren steuerte sie diverse unternehmensweite Großprojekte. Gerade ist ihr neues Buch "Da Vinci Management - Herausragend Handeln in der Digitalen Welt" im Verlag Orell Füssli erschienen (ISBN: 978-3-280-05641-7).