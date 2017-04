Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

"Kriegsspiele im Sandkastenformat"

Sprenger ist jedenfalls davon überzeugt, dass die Hierarchie Entscheidungen beschleunigen kann, besonders im Vergleich mit den teilweise ausufernden Diskussionen unter gleichrangigen Experten. „Vor allem muss eine Hierarchie Entscheidungen nicht rechtfertigen. Das ist ihr großes Plus“, glaubt der Wehrdienstverweigerer. Manager hingegen, die sich etwa im 360-Grad-Feedback außer vor Vorgesetzten auch noch vor Kunden und Kollegen rechtfertigen müssten, „bringen weniger Innovationen hervor, sondern genügen lieber Standard-Erwartungen“, sagt der Experte.

Doch nicht jeder sieht solch eindeutige Berührungspunkte zwischen Managern und Militär. Heidi Stopper, Ex-Personalmanagerin beim Rüstungskonzern EADS und Management-Coach, sagt etwa: „Ich halte nichts davon, Militärisches in die Wirtschaft zu übertragen. Das ist von gestern.“ Wer als Führungskraft etwa Ziele und Strategie klar kommunizieren wolle, müsse dazu nicht gleich von „Konkurrenzkampf“ sprechen oder davon, „neue Märkte zu erobern“. All jene, die den Sinn ihres Tuns hinterfragten sowie auf Teamarbeit und selbstständiges Handeln Wert legten, würden den Military-Style des Chefs eher als „Kriegsspiele im Sandkastenformat“ belächeln. Vor allem dort, wo es um Kreativität geht, etwa im Marketing oder in der Produktentwicklung, kann der stark strukturierte militärische Führungsstil schräge Ideen hemmen.

Bei der Allianz-Veranstaltung konnten alle Teams den fiktiven Kollegen retten, „einige waren jedoch besser als andere“, sagt Neeb. Besonders gut kam bei den Managern daher das Debriefing an. Die Grundregel der Nachbesprechung, die bei der Airforce nach jedem Einsatz stattfindet, lautet: Unabhängig vom Rang, darf jeder jeden sachlich kritisieren. „Es wird sogar erwartet, dass die mit dem niedrigsten Rang ihren Chefs sagen, was sie besser machen können“, erklärt Neeb.

Für solch professionelles Fehlermanagement dürften sich nicht nur die Anhänger von „Command & Control“ begeistern, sondern auch die Fans des partizipativen Führungsansatzes, die schnelles Scheitern und lernen aus Fehlern als Voraussetzung für Erfolg sehen. So gesehen können Anhänger beider Führungsphilosophien vom Militär lernen.