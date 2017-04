Was sich Manager beim Militär abschauen können

Die Führungsphilosophie ist das Gebiet, auf dem sich Manager am meisten vom Militär abschauen können. Wesentliche Grundlagen für Anführer seit der Antike sind Vorbild und Vertrauen. Bei Alexander dem Großen galt: Die Nummer eins muss in der ersten Reihe kämpfen, darf sich nicht schonen. An vorderster Front zu kämpfen ist für heutige Generäle schwierig, sie sitzen meist in Befehlsbunkern, oft hunderte Kilometer vom Ort des Gefechts entfernt.

Noch heute gilt aber zumindest bei Kampfverbänden, dass der Kompanie- oder Bataillonsführer beim Angriff dabei ist und seinen Soldaten Mut macht. Kurz: Die wichtigste Maxime, die sich Manager beim Militär abschauen könnten, lautet daher nicht „Vorwärts!“, sondern „Folgt mir!“. Besonderen Respekt erzielt der Vorgesetzte, der nicht auf seine Privilegien pocht, sondern mit den Kameraden gemeinsam durch den Dreck robbt und aus der Gulaschkanone isst.

Gute militärische Führer können Korpsgeist erzeugen – und zeichnen sich daneben noch durch weitere Qualitäten aus: Sie bleiben gegenüber Stress und Krisen gelassen, sind gewohnt zu delegieren und Ressourcen einzuteilen. Außerdem sind sie geübt darin, klar zu kommunizieren und Informationen strukturiert an die unterstellten Soldaten weiterzugeben. Soll eine Kompanie etwa die Stellung verteidigen, weiß nach der Lagebesprechung, in der analysiert wird, wo sich der Feind und die eigenen Truppen befinden, auch jeder Gruppenführer, wie er seinen Teilbereich zu halten hat.

In zivilen Organisationen herrscht in Sachen Info-Kaskade dagegen gern laissez-faire. Mancher Vorgesetzte hält „Herrschaftswissen“ gar absichtlich zurück. Eine einheitliche Führungsphilosophie wie etwa bei der Bundeswehr, auf die sich Vorgesetzte und Kollegen verlassen und berufen können, findet sich in der Wirtschaft selten. Hoffmann: „Schaut man in ein Unternehmen, führt der eine Manager so, der andere so und der Dritte gar nicht.“ Offiziere hingegen würden intensiv ausgebildet – „und zwar bevor sie Führungsverantwortung bekommen“, so Hoffmann. „Führungstrainings erst hinterherzuschieben, wenn bewährte Fachleute auf Führungspositionen befördert wurden und sie mit der Verantwortung fürs Personal überfordert sind, ist geradezu fahrlässig von Arbeitgebern.“ Doch genau dieses Vorgehen sei in der Wirtschaft üblich.