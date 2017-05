Gesellschaften sind geschlossene Systeme

Allerdings, die dümmsten Bauern an der Spitze unserer Gesellschaft haben eigentlich nur Glück gehabt. Die Weisheit „Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er sich erbricht“ lugt heute an allen Ecken hervor. Die vollmundigen Prognosen werden kaum eingehalten. Management by Objectives beispielsweise, die heilige Kuh des Managements gibt nicht mehr die Milch, die man sich von ihr verspricht. Die heilige Ordnung, auch Hierarchie genannt, ist zusehends nicht in der Lage, den Anforderungen einer komplexen Wirklichkeit zu begegnen. Trotzdem hält man an ihr fest, hält fest an dem, womit man sich vermeintlich sicher fühlt. Hier zerfließen die Grenzen zwischen Naivität und Dummheit.

Geht man weiter in die Tiefe des Systems wird man erkennen, dass eine Gesellschaft, welche auch immer, ein in sich geschlossenes System ist. Ein System, so kann man in der Systemtheorie und in der Praxis lernen, wird immer darauf achten, dass es sich erhält. Zu einem System gehören Auffassungen, Regeln, Theorien, Gesetze. Veränderungen im Denken und Handeln wie zum Beispiel eine realitätsgerechte Organisationsform von Unternehmen scheitern oft am Selbsterhaltungstrieb eines Systems.

Anzeichen dafür, dass Sie ihre Rolle als Chef hinterfragen sollten Kein Steuermann Bei Meetings haben Sie immer öfter das Gefühl, als wären Sie Beobachter und nicht der Steuermann.

Ohne Power Sie fühlen sich häufig ausgepowert und überfordert.

Schlecht delegiert Wenn Sie Aufgaben delegiert haben, gibt es haufenweise Rückfragen und das Ergebnis verfehlt das Thema.

Warum ich? Sie denken häufiger insgeheim: „Wieso muss ich das eigentlich machen, meine Leute können das genauso gut?“

Mitarbeiter schwächeln Ihre Mitarbeiter denken nicht mit, zeigen Unsicherheit bei den einfachsten Aufgaben und fragen ständig um Rat, wenn sie Entscheidungen treffen sollen. Bedenklich ist auch, wenn Mitarbeiter Ihnen zustimmen, die Aufgabe aber ganz anders als gewünscht erledigen. Quelle: „Als unser Kunde tot umfiel ...“, Timo Hinrichsen und Boris Palluch, Wien 2012

Das allerdings ist nur ein Freispruch zweiter Klasse für die Akteure im System und ändert nichts an der Dummheit und Naivität. Systeme, auch gesellschaftliche Systeme sind veränderbar. Das hat die Geschichte bewiesen.

Bösartigkeit

Die Bösartigkeit ist der Wandel der Verlautbarungen. Kein neues Phänomen. „Was schert mich mein Geschwätz von gestern“, ist ein berühmter Ausspruch, der Konrad Adenauer zugeschrieben wird. Hier verschwimmen die Grenzen von Naivität und Dummheit. Ein grundlegender Wert des Zusammenlebens liegt in der Verlässlichkeit. Sie aufs Spiel zu setzen, ist dumm. „Lügen haben kurze Beine“, so sagt man. Wie man in den Betrugsfällen großer Firmen sehen kann, kommt schließlich alles wieder ans Licht.

Wer böse ist und wer nicht, wusste schon Berhold Brecht zu kommentieren:

„Denn die einen sind im Dunkeln

Und die andern sind im Licht.

Und man siehet die im Lichte

Die im Dunkeln sieht man nicht.“

Das muss man nicht weiter kommentieren.

Gibt es Hoffnung? Sie stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht bedarf es anderer Akteure als diejenigen, die immer mit den Wölfen heulen. Es braucht Akteure, die nicht im gleichen Spiel sind wie die, die sie bezahlen. Akteure, die den Kreislauf von Naivität, Dummheit und Bösartigkeit durchbrechen. Eigentlich ist es ganz einfach. Ob es sich jemand traut?

