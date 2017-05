Sieben Punkte für mehr Präsenz

Auch in den Unternehmen selbst wurden bei Anfragen häufig zunächst die Männer ins Vortragsrennen geschickt. Klar, denn sie besetzen auch die Mehrheit der Führungspositionen, und diese sogenannten C-Levels werden wiederum von den Organisatoren von Konferenzen meist als gute Zugpferde für ihr Programm gesehen.

Doch auch hier beobachten wir, dass das Blatt zumindest gerade dabei ist, sich zu wenden. Vor allem in jungen Firmen, in Start-ups, tauchen vermehrt Frauen in der Führungsrolle auf. Ist es ein „Pärchen“, das sich den Chefposten teilt, kann die Frau ihre Position als Sprecherin und Expertin nutzen, sie wird für wichtige Speaking-Jobs gebucht oder kann auch die PR geschickt für sich nutzen: Role-Models sind für mich hier eine Alisée de Tonnac, CEO Seedstar World, Amorelie-Chefin Lea-Sophie Cramer oder auch Refinery-Deutschland Chefin Nora Beckershaus – um nur einige wenige zu nennen.

Wenn wir die Podien stürmen wollen, können wir das auch ein Stück weit selbst in die Hand nehmen und vorantreiben. Es gibt mehrere Ansatzpunkte, um mehr Frauen auf die Bühnen zu bringen. Besonders wichtig ist hier (das wird in der öffentlichen Diskussion leider oft vergessen): eine Bühne ist mehr als die Konferenz-Bühne. Bühne fängt schon im Firmenmeeting an. Meine sieben Punkte für mehr Präsenz:

1. Machen Sie sich bereit

Um auf die Bühne zu gehen, braucht es ein Thema – Ihr Thema. Was begeistert Sie, für was brennen Sie, wo sind Sie Expertin? In welchem Fachgebiet möchten Sie etwas erreichen? Definieren Sie ihre Kernbotschaft und tragen Sie diese eine Botschaft in die Welt – in allen Variationen und wo immer es geht. Die Kraft der Wiederholung wirkt gerade im Speakergeschäft Wunder. Sie möchten überhaupt erst einmal gefunden werden? In entsprechenden Datenbanken oder Organisationen wie der Women Speaker Foundation oder auf der Plattform Speakerinnen.org können Sie ihr Profil hinterlegen (ein Hinweis übrigens auch für die Veranstalter, die sagen, sie hätten keine Frau für ihr Podium gefunden).

2. Üben Sie ihren Auftritt

Wir werden immer wieder gefragt, wie die Expertin auf der Bühne „performt“: Ihr Auftritt muss daher sitzen – sonst werden Sie nur einmal gebucht. Übung macht die Meisterin, das gilt auf der Bühne ganz besonders. Nehmen Sie ihren Vortrag auf Video auf (ein gutes Video wird Ihnen zudem zu weiteren Auftritten verhelfen), fragen Sie Vertraute nach ihrer Meinung oder nutzen Sie Formate wie die „Generalprobe“ der Women Speaker Foundation, um ihren Vortrag in einem geschützten Raum, aber trotzdem unter Realbedingungen zu präsentieren – wertvolles Feedback ist hier garantiert.