Der beste Leistungsanreiz für Mitarbeiter

Ihr bislang größter unternehmerischer Erfolg?

Den größten Erfolg sehe ich in dem gelungen Aufbau von Aicuris und dass dabei eines unserer Medikamente in Phase III – also dem letzten Schritt der klinischen Prüfung, bevor man den Zulassungsantrag für die Vermarktung stellen kann - erfolgreich war. Aicuris hat inzwischen den 11. Firmengeburtstag gefeiert und eine erfolgreiche Phase III ist in unserer Industrie etwas sehr Seltenes: Im Schnitt muss man zehn Medikamente in die Testung am Menschen schicken, bevor eines den Markt erreicht. Positive Daten aus Phase III als kleine Firma erreicht zu haben, ist ein echter Ritterschlag!

Gibt es etwas in Ihrer Karriere, das Sie rückblickend anders oder besser machen würden?

Eigentlich nein. Mein berufliches Leben wäre vielleicht ruhiger, wenn ich dem Ruf von Bayer nicht gefolgt wäre, sondern am Georg-Speyer-Haus in Frankfurt in der akademischen, medizinischen Grundlagenforschung geblieben wäre. Dann hätte ich auch nicht die Aufgabe der Firmengründung stemmen müssen - und dürfen! Ich habe in der Industrie sehr viel dazugelernt und Medikamentenentwicklung ist für mich spannender als jeder Krimi. Als Chemikerin, die sich immer für biologisch-medizinische Fragestellungen interessiert hat, bin ich genau da, wo ich hingehöre.

Warum Start-ups scheitern Am Kunden vorbei geplant Es klingt banal, aber: Manche Unternehmensgründer überprüfen nicht, ob ihre Idee tatsächlich so gut bei den Kunden ankommt, wie sie erwarten.

Den Markt nicht im Blick Viele Ideen klingen toll – bis man feststellt, dass jemand anders auch schon darauf gekommen ist. Gründer sollten daher eine Marktanalyse vornehmen.

Kosten nicht im Griff Viele Start-ups sind zu optimistisch. Die Kosten geraten schnell höher als erhofft, gerade wenn es kein Controlling gibt.

Zu viel Optimismus Etliche Gründer gehen mit großen Ambitionen an ihr Projekt – um festzustellen, dass die Hoffnungen unrealistisch waren und die Einnahmen nicht so fließen wie erwartet.

Keine Ahnung von BWL So mancher Gründer kennt sich mit Technologie aus, aber nicht mit den Abläufen im Betrieb. Ohne BWL-Kenntnisse, etwa in Sachen Buchführung, scheitern viele Firmen jedoch.

Faktor Familie Eine Unternehmensgründung bedeutet eine hohe Belastung. Wenn die Familie diese nicht mitträgt, ist das für die Firma ebenso riskant wie für die Harmonie im Privaten.

Als Chefin von Aicuris waren Sie verantwortlich für 60 Angestellte. Worin sehen sie den besten Leistungsanreiz für Mitarbeiter?

Bei der Ausgründung habe ich den Mitarbeitern, die mit mir gingen, vertraut und jedem, der eine bestimmte Aufgabe beim Firmenaufbau oder beim Aufbau des nötigen Know-How übernehmen wollte, dies auch zugestanden. Das hat enorme Kräfte freigesetzt, denn plötzlich fühlten sich alle Mitarbeiter viel wichtiger als vorher. Sie waren nicht mehr ein Rädchen in einem großen Betrieb, hatten mehr Verantwortung und konnten viel mehr bewegen. Das war ungeheuer motivierend. Eine sehr wichtige Komponente war aber auch unser aller Überzeugung, dass unsere Arbeit wichtig war. Ich habe gelernt: Ich habe gelernt: Nichts stärkt den Menschen mehr als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt! Gleichzeitig war aber auch eine gute Fehlerkultur wichtig: Fehler so schnell wie möglich zu erkennen, zu kommunizieren und zu korrigieren.

Gibt es einen besonderen Rat, den sie jungen, weiblichen Talenten auf dem Weg an die Spitze mit auf den Weg geben können?

Sich etwas zutrauen, anzufangen und sich nicht beirren lassen. Aber auch: Selbstkritisch sein, sich weiterbilden und sollte man sehen, dass man für eine bestimmte Aufgabe doch nicht geeignet ist, bereit sein, die Richtung zu ändern. Dabei kann es durchaus sein, dass das Feedback der Umgebung falsch ist und es ist wichtig, Informationen aus mehreren Quellen einzuholen, bevor man eine schwerwiegende Entscheidung trifft.

Was haben Sie sich persönlich für die Zukunft vorgenommen?

Aktuell habe ich noch viel zu tun und bin mit viel Engagement und Freude dabei, sei es bei den Aufgaben für Aicuris, sei es als Aufsichtsrätin und ich könnte mir auch noch weitere Engagements vorstellen. In einigen Jahren sind es dann vielleicht andere Schwerpunkte, wie Reisen, bildende Künste, Musik, Sport, oder auch das Entdecken neuer Hobbies.

Frau Rübsamen-Schaeff, ich danke Ihnen für das Gespräch.