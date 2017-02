„In der Wirtschaft sind Alphas das Kapital“

Barbara Niedner Die Verhaltensforscherin sieht Parallelen zwischen Büro und Affenhaus: „Wer die Aufmerksamkeit der anderen genießt, hat Macht und Einfluss.“

Was bedeutet das für Unternehmen?

In der Wirtschaft sind Alphas, als Führungskräfte und Projektverantwortliche, das Kapital eines Unternehmens. Sie haben eine natürliche Sogwirkung, wie eine Marke, für die ich bereit bin, mehr zu zahlen. Alphas im Unternehmen wiederum sind gut beraten, dem Kunden, ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft einen Nutzen zu liefern, um nachhaltig erfolgreich mitzuspielen und akzeptiert zu werden. Ramboverhalten reicht dafür nicht.

Für eine Verhaltensbiologin wie Sie war die Wahl Trumps also vorauszusehen?

Nein, ich halte aber auch nichts von Prognosen oder Plänen. Wir können die Vergangenheit und die Gegenwart beschreiben, aber nicht die Zukunft. Denken Sie nur an die Wetterprognose. Es gibt wohl keinen anderen Bereich, über den wir in den vergangenen 100 Jahren so viele Daten gesammelt haben. Big Data par excellence. Und? Es klappt nicht. Die Wetterprognose von gestern – bedeckt – stimmt mal wieder nicht. Strahlender Sonnenschein heute hier in Düsseldorf.

In einer Welt, die immer komplexer zu werden scheint, steigt aber der Wunsch nach Planbarkeit.

Das ist verständlich und allzu menschlich. Die Natur plant aber nicht. Es regieren der Zufall sowie Versuch und Irrtum. Nehmen Sie eine Pusteblume. Der Wind bläst die Früchte als Schirmflieger in alle Himmelsrichtungen. Kein Plan, nichts. Aber es funktioniert seit Jahrmillionen. Die Pusteblume pflanzt sich fort. Die Natur setzt verschwenderisch auf Vielfalt, um in einer ungewissen Zukunft agil – angepasst – zu sein. Die Natur spart dabei Kosten für die Planung. Was für eine Großzügigkeit, was für ein Selbstbewusstsein! Wenn wir die nur auch hätten. Zu aufwendige Planung bremst die Agilität eines Unternehmens.

Aber ohne Pläne geht es doch nicht …

Nein, das meine ich nicht. Aber häufig wird geplant, um zu planen … Ich plädiere nicht erst seit dem Wahlsieg von Donald Trump, den die Meinungsforscher übrigens nicht prognostiziert hatten, für eine Abkehr von diesem Planungswahn und Prognoseglauben. Es gibt Konzerne, in denen beschäftigen sich ganze Führungsetagen nur mit dem Aufstellen, Konkretisieren und Überarbeiten von Szenarien. Das ist Ressourcenverschwendung. Von dem komplexen System Natur können wir lernen, wie Unternehmen mit weniger Planung erfolgreicher sein könnten.

Wie sollten wir Ihres Erachtens mit zunehmender Unsicherheit umgehen?

Sie akzeptieren lernen. Im exponentiellen Fortschritt ist nur eines sicher: Die Unsicherheit wird zunehmen. Wenn die Zukunft ungewiss ist, dann ist die Schlüsselfähigkeit, mit Unsicherheit und Ungewissheit umzugehen. Auf jeder Geschäftsebene. Denn um zuversichtlich in eine ungewisse Zukunft zu reisen, braucht es Führungskräfte und Mitarbeiter, die darin eine Chance sehen, um vorwärtszukommen. Genau hier kann man von der Natur lernen. Statt Szenarien zu entwerfen, sollten wir mehr Ideen entwickeln. Um mit der Pusteblume zu sprechen: mehr Schirmchen fliegen lassen.

Inwiefern können wir von der Natur lernen?

Wir brauchen Vielfalt statt Einfalt, und die Nullfehlertoleranz gehört abgeschafft. Die digitale Transformation schafft schließlich größten Bedarf an Vielfalt und Kreativität. Und was tun wir? Wir lassen uns von Algorithmen leiten, die uns in eine Monokultur-Routine-Falle locken.