„Je höher der Wettbewerbsdruck, desto mehr Vielfalt brauchen wir“

Und wie sieht die Realität aus?

Von Natur aus ist der Mensch ein Säugetier und ein soziales Wesen. Unternehmen, die sich agil an verändernde Umweltbedingungen anpassen wollen, tun deshalb gut daran, bei der Zusammensetzung ihres Personals ebenso wie bei der Produktentwicklung nicht nur die Ideen der „Stärksten“ zu verfolgen. Je höher der Wettbewerbsdruck ist, desto mehr Vielfalt an Ideen brauchen wir, um auf eine ungewisse Zukunft reagieren zu können. Je mehr Optionen es gibt, desto höher die Chance, einen Volltreffer zu landen. Denken Sie an die Pusteblume …

Das klingt sehr nach Laisser-faire oder gar Chaos. Was bedeutet das für Führung in Unternehmen und in der Politik? Welche Führungskultur, welches Führungspersonal brauchen wir?

Nein, hierarchiefreies Chaos ist damit nicht gemeint. Ein Credo von mir: ohne Alphas kein Wandel! Für eine ungewisse komplexe Zukunft braucht es Alphas, die mit natürlicher Autorität durch unsicheres Terrain führen. Wir brauchen Unternehmen mit einer Spielführerkultur, in der spielerisch Neues ausprobiert wird. Gleichzeitig müssen Alphas diverse Fähigkeiten aus Querdenkern, Frauen und Männern, Jungen und Alten sowie kultureller Vielfalt im Unternehmen wertschätzen und damit die Überlebensfähigkeit in einer ungewissen Zukunft sichern.

In der Tierwelt herrscht das Prinzip „Fressen oder gefressen werden“. In Wirtschaft und Politik ist auch verstärkt die neue Losung „Disrupt or be disrupted“ zu hören, also „Zerstören oder zerstört werden“. Was ist da dran?

Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für eine Verhaltensbiologin. „Fressen oder gefressen werden“ stammt aus der Biologie und ist eine einfache Darstellung der Nahrungskette, wie zum Beispiel eine Löwin eine Gazelle zum Fressen jagt. Eine Gazelle, die zu viel frisst und langsam wird, steht auf dem Speiseplan der „fitten“ Löwin. Aber: Frisst die Löwin zu viel, wird sie zu träge, um Gazellen zu jagen. Die Löwin (fressen) und die Gazelle (gefressen werden) können träge oder agil sein. Das ist in der Evolution keine Frage von Entweder-oder, sondern ein ewiges Spiel, „fit“ zu bleiben à la „Survival of the Fittest“!

Und was bedeutet das für Unternehmen?

Bewährtes und Gutes sollte auf die Reise in eine ungewisse Zukunft mitgenommen werden. Stehen Sie also zum Beispiel in Sachen digitale Transformation an einem Punkt, wo ein Unternehmensbereich oder ein bisher bewährtes Modell nicht mehr aussichtsreich scheint, dann bitte nicht gleich alles umwerfen. Agil zu bleiben heißt, beweglich anpassungsfähig zu sein – nicht sprunghaft alles wegzuwerfen! Bewahren Sie Bewährtes, denn damit sind Sie in diesem Bereich gerade die „fitte“ Gazelle oder Löwin. Und halten Sie parallel agil Ausschau nach neuen Futterplätzen. Das stärkt Ihre Reisefähigkeit auf ungewissen Pfaden.

Frau Niedner, vielen Dank für das Gespräch.