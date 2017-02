„Wir sind keine lebenden Fossilien“

Wie das denn?

Nehmen wir das Beispiel Buchkauf. Wir bestellen online bei Amazon. Algorithmen im Hintergrund empfehlen uns aufgrund unserer bisherigen Einkäufe und Aktivitäten im Internet passende Bücher. Eine tolle Sache! Doch genau betrachtet, ist das die Monokultur-Routine-Falle. Wir sehen und bestellen so nur Bücher, die mit unseren Interessen aus der Vergangenheit übereinstimmen. Dafür ist der Algorithmus gut. Warum gehen wir nicht in die örtliche Buchhandlung und schauen uns erst einmal um und entdecken Neues? Wir sind schließlich keine lebenden Fossilien, wie zum Beispiel die Urzeitkrebse, die sich nie ändern mussten und nie geändert haben. Sie sind übrigens eines der wenigen Beispiele für erfolgreiche Einfalt.

Vielfalt wird auch für Führungsetagen gefordert. Frauen und Männer sollen gleichermaßen vertreten sein. Inwiefern hat das Sinn?

Das Zusammenspiel zwischen männlichen und weiblichen Alphatieren erzeugt in der Natur nachhaltigen Erfolg für die gesamte Gruppe. Bei Schimpansen gibt es eine männliche und weibliche Hierarchie. Ein Schimpansen-Alphamännchen, das gerade mit übertriebener Gewinnerpose ein Jungtier überrennen will, wird von einem Blick des Alphaweibchens gebremst und streichelt daraufhin das Jungtier freundlich. Das reguliert egoistisch aggressives Auftreten zugunsten von prosozialem fairem Verhalten.

Ist solches Verhalten auch bei Menschen zu beobachten?

Männer sind mit ihren Hundertmillionen Spermien evolutionär auf die Masse ausgerichtet, auf das Höher, Schneller, Weiter. Frauen verfügen mit ihren nur rund 300 Eizellen, die sie von Geburt an haben, über knappe Ressourcen. Sie sind deshalb mehr auf Bewahrung, Kooperation und das Besondere aus. Die natürlichen Autoritäten beider Gruppen zusammenzubringen ist notwendig, weil wir in Anbetracht zunehmender Komplexität nicht länger auf 50 Prozent unseres Führungspersonals und unserer Lösungsansätze verzichten können. Der Gesamtprofit steigt bei Kooperation. Das Zusammenbringen ist aber auch eine Herausforderung. Eine passende Kultur für Frauen in den Vorstandsetagen der Unternehmen muss sich häufig noch entwickeln. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, wenn wir Gewohntes ändern und uns auf Neues einlassen.

Was halten Sie von der Frauenquote? Unnatürlich …?!

Sie ist langfristig natürlich keine Lösung. Kurzfristig ist sie jedoch sinnvoll, weil so die Schieflage korrigiert wird und die Einfalt, die Monokultur, beendet wird.

Beißt sich so eine Vorgabe nicht mit dem Grundsatz des „Survival of the Fittest“?

Ja, dieser Grundsatz wird gerne bemüht, um zu verdeutlichen, dass nur der Stärkste im harten Konkurrenzkampf gewinnt. „Nur die Harten kommen in den Garten“, heißt es auch. Also nur die abgehärteten und widerstandsfähigen Typen überleben im Unternehmen und werden befördert. Das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit auf dem freien Markt, so die Mär.