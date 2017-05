 Voting-Start: 25 Frauen, deren Erfindungen unsere Welt verändern

Die 50 Nominierten! Welche Frauen haben die innovativsten Ideen? 25 davon sucht Edition F, die Online-Plattform für ambitionierte Frauen, gemeinsam mit dem Handelsblatt und weiteren starken Medien. Wir stellen Ihnen heute die 50 Nominierten vor und eröffnen damit das Voting für die Endauswahl der 25 Finalistinnen, das nun bis zum 18. Mai 2017 läuft.

(Bild: Edition F)

DüsseldorfEndlich ist es soweit: Wir stellen Ihnen die 50 nominierten Frauen vor, die von der Businessplattform Edition F gemeinsam mit dem Handelsblatt, Zeit Online und Gründerszene als Medienpartner auf Basis der Einreichungen von unseren Lesern und der Online-Community ausgewählt wurden – und zwar aus über 500 Vorschlägen, die uns erreicht haben. Damit startet auch das Voting für die Endauswahl der 25 Finalistinnen, das nun bis zum 18. Mai 2017 läuft.

Die 50 Frauen, für die Sie nun abstimmen können, setzen sich aus einer spannenden Mischung aus Forscherinnen, Unternehmerinnen und Künstlerinnen zusammen, die alle etwas gemeinsam haben: Sie verändern mit ihren Erfindungen, ihrer Forschung und ihren Produkten unser Welt, so wie wir sie kennen. Dabei ganz wichtig: Die Sammlung ist kein Ranking, die Frauen sind nach dem Alphabet aufgelistet.

25-Frauen-Award:Die Jury stellt sich vor Domenika Ahlrichs Domenika Ahlrichs – stellvertrende Chefredakteurin Wired. Domenika Ahlrichs ist stellvertretende Chefredakteurin bei Wired, einem Tech-Magazin, das über Technologie, Digitalkultur, Wissenschaft, Business und Design berichtet. Davor war Ahlrichs als stellvertretende Chefredakteurin bei Zeit Online, Chefredakteurin der Netzeitung und Mitglied der Chefredaktion der Berliner Zeitung tätig. In ihren Führungsposition steht sie für Innovation, Neugier und Menschen, die die Welt von morgen mitgestalten wollen und Etabliertes hinterfragen. Dementsprechend werden laut Ahlrichs Innovationen durch Menschen ermöglicht, „die um die Ecke denken können”.

Sybille Bassler Sybille Bassler – Redaktionsleiterin ML Mona Lisa - Frauen, Männer und mehr. Die studierte Publizistin und Soziologin Sybille Bassler zeichnet sich durch ihr journalistisches Engagement für Frauen und Kinder aus. Mit dem Gesellschaftsmagazin „ML mona lisa - Frauen, Männer und mehr“ des ZDF, bei dem sie die Redaktionsleitung inne hat, aber auch ihren Reportagen für das ZDF, Arte, 3sat und ZDFinfo thematisiert sie Gewalt gegen Kinder und Frauen. Für ihr Engagement wurde ihr der Freundschaftsorden des Ritterordens „Der Greif“ verliehen. Innovation bedeutet für Bassler den Aufbruch „in fremde Welten, in spannende Zeiten und unbekannte Räume“. Außerdem brauche Innovation Mut, deswegen rät sie: „Traut euch, neue Ufer zu betreten, wir können nur gewinnen!“

Stephanie Bschorr Stephanie Bschorr – Präsidentin Verein deutscher Unternehmerinnen. Stephanie Bschorr ist seit 2004 Mitglied im Verein deutscher Unternehmerinnen (VdU) und seit April 2012 dessen Präsidentin. Außerdem engagiert sich sie sich im Vorstand der Stiftung Berliner Dom, ist Kuratorin der Stiftung „Kinder in Not“ und Mitglied der „Gesellschaft der Vereinten Nationen”. Im Moment beschäftigt sich Stephanie Bschorr besonders mit dem Women20 (W20) Dialogprozess, zu dem der VdU, gemeinsam mit dem deutschen Frauenrat, von der Bundesregierung beauftragt wurde. Die Hauptzielsetzung der W20 ist es, die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu einem integralen Bestandteil der G20-Prozesse werden zu lassen. Stephanie Bschorr glaubt, dass die Innovationskraft der Unternehmen durch Frauen gesichert wird, denn laut ihr sind „hochqualifizierte Frauen das wichtigste Wachstumspotenzial der Wirtschaft“.

Maria Exner Maria Exner – Stellvertretende Chefredakteurin ZEIT Online. Maria Exner studierte Kultur und Stadtsoziologie an der London School of Economics, Modejournalismus in München und Journalismus in Berlin. Seit 2015 ist sie stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. In dieser Position betreut sie redaktionelle Sonderprojekte und multimediale Formate. Außerdem versucht sie, die Zusammenarbeit zwischen Redaktion und Verlag zu stärken. Bevor Exner angefangen hat für Zeit Online zu arbeiten, schrieb sie für Welt am Sonntag und die Financial Times Deutschland.

Professor Dr. Lars Feld Professor Dr. Lars Feld – Universitätsprofessor an der Albert-Ludwigs Universität. Professor Dr. Lars Feld ist seit 2010 Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Sein Schwerpunkt liegt auf Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik. In den Jahren 2014 und 2016 war er Mitglied der Expertenkommission „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Von 2005 bis 2012 war er federführender Herausgeber der „Perspektiven der Wirtschaftspolitik” und von 2007 bis 2009 Präsident der European Public Choice Society. Unter Innovation versteht Feld „die wirtschaftliche Umsetzung neuer, glänzender Ideen, die Marktgängigkeit von Erfindungen“.

Susann Hoffmann und Nora-Vanessa Wohlert Susann Hoffmann und Nora-Vanessa Wohlert – Gründerinnen von Edition F. Susann Hoffmann und Nora-Vanessa Wohlert gründeten vor drei Jahren gemeinsam EDITION F, das digitale Zuhause für starke Frauen und ihre Freunde. Die Plattform bietet authentische und persönliche Artikel im Magazin, spannende Perspektiven in der Jobbörse und interessante Köpfe in der Community und Vernetzungsoptionen auf Events. Ab September 2017 erweitert die FEMALE FUTURE FORCE Academy die Inhalte von EDITION F. Damit sollen Frauen und auch Männer in 52 Wochen von 52 Experten gecoacht werden, um persönlich und in der Karriere alles erreichen zu können. Gestartet im Sommer 2014 erreicht EDITION F mittlerweile über 600.000 Unique User pro Monat. Susann und Nora lernten sich bereits vor acht Jahren kennen und arbeiteten zuletzt zusammen bei Gründerszene. Susann baute für den Dachverlag Vertical Media die Kommunikation auf, Nora war Redaktionsleiterin des Online-Magazins. Zuvor arbeitete Susann über vier Jahre als Strategie- und PR-Beraterin bei der führenden Kommunikations-Agentur Scholz & Friends. Nora arbeitete unter anderem in der Redaktion von fischerAppelt, bei Roland Berger und für unterschiedliche Publikationen. Die beiden lieben „Innovationen, die sich selbstverständlich in den Alltag integrieren und diesen leichter machen.”

Fabian Kienbaum Fabian Kienbaum – Geschäftsführender Gesellschafter von Kienbaum. Fabian Kienbaum ist geschäftsführender Gesellschafter von Kienbaum, einer familien- und partnergeführten Beratungsgesellschaft. Kienbaum selbst möchte das Familienunternehmen in die digitale Zukunft bringen. Das versucht er einerseits mit einer Digitalstrategie als auch den Kooperations- und Beteilungsgeschäften mit Startups. Bei seinen Beratungen versucht er den Mensch samt der Organisation ins Zentrum zu stellen. Hierzu gehört auch der Service „Female Desk“, der sich mit Frauen in Führungspositionen befasst. Innovation bedeutet für Kienbaum „Dinge neu zu sehen und anders zu machen. Das Rad nicht zwangsläufig neu zu erfinden, aber ihm einen anderen Spin zu geben. Innovation braucht und schafft Inspiration“.

Carina Kontio Carina Kontio – Redakteurin beim Handelsblatt. Carina Kontio ist Redakteurin im Unternehmensressort des Handelsblatts und dort neben digitalen Sonderthemen für Leader.In verantwortlich. Leader.In ist ein Buisnessnetzwerk, das zum Ziel hat, weibliche Führungskräfte in Politik und Wirtschaft zu fördern sowie einflussreiche Frauen und Männer zu vernetzen, um so die Innovations- und Wirtschaftskraft Deutschlands zu stärken. Als Mitglied der Initiative „Women in Digital“ hat es sich die ehemalige Financial-Times-Deutschland-Journalistin zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit von Frauen aus der Digitalbranche zu erhöhen und sie miteinander zu vernetzen. Laut Kontio brauchen Innovationen „findige Querdenker und rebellische Nonkonformisten und nicht noch mehr Ellbogentypen“.

Christopher Lindinger Christopher Lindinger – Leiter des Bereichs Forschung und Innovation im Ars Electronica Futurelab. Christoper Lindinger studierte Informatik an der Johannes Kepler Universität Linz und Kulturmanagement in Salzburg. Er arbeitete als Wissenschaftler im Bereich der Supercomputervisualisierung in Chicago und freiberuflich für die Computerspieleindustrie. Aufgrund seiner Aktivitäten im Bereich der neuen Technologien, digitalen Kultur und Kunst ist er seit 1997 in die Ars Electronica, einer internationalen Plattform für digitale Kunst und Medienkultur involviert. Derzeit leitet er den Bereich Forschung und Innovation im Ars Electronica Futurelab und ist neben Beratungstätigkeiten für die Industrie und Regierungseinrichtungen auch als Lehrbeauftragter an verschiedensten Universitäten tätig. Für Lindinger erzeugt wahre Innovation „Verschiebungen unserer Perspektiven, lässt uns neu auf Bekanntes blicken und bringt uns als Gesellschaft nachhaltig voran“.

Simone Reif Simone Reif – Geschäftsführerin StepStone. Simone Reif ist Geschäftsführerin bei der E-Recruiting-Plattform StepStone.de, deren erklärtes Ziel es ist, dass Menschen genau den Job finden, den sie wirklich haben möchten. Seit 2003 arbeitet Reif für StepStone, seit 2011 ist sie dort Geschäftsführerin. Nach dem Studium der Sozialwirtschaft in Kiel beriet sie mehr als 15 Jahre lang Unternehmen bei deren Vertriebsarbeit, unter anderem Provinzial, Allianz und Dresdner Bank. Innovation ist für Simone Reif „vor allem eine Frage des Mutes. Und zwar des Mutes, auf die eigene Inspiration zu hören. Oft wissen wir intuitiv, wie wir mit neuen Ansätzen erfolgreich sein können. Nur wer es in diesen Momenten wagt, dem eigenen Instinkt zu vertrauen, kann innovativ sein.“

Dr. Beatrix Natter Dr. Beatrix Natter – CEO Business Unit Transformer bei Siemens. Dr. Beatrix Natter machte ihren Doktor in Ingenieurwissenschaften und arbeitete daraufhin in den National Laboratories in Chicago. Kurz darauf zog es sie jedoch wieder zurück nach Deutschland, um bei Siemens zu arbeiten. Nach einigen Wechseln innerhalb des Unternehmens und seinen Standorten in Deutschland ist sie nun als CEO für Business Unit Transformer und im Division Energy Management tätig. Innovation ist für Dr. Natter „der eigentliche Kern und Sinn des Unternehmertums. Innovation erfordert eine präzise Kenntnis der Märkte und Kunden sowie den Mut Neuland zu betreten. Voraussetzung für erfolgreiche Innovation ist eine offene und Irrtum-tolerante Unternehmenskultur“.

Hannah Scherkamp Hannah Scherkamp – Redakteurin Gründerszene.com. Hannah Scherkamp schreibt als Redakteurin für Gründerszene.de und verantwortet als leitende Redakteurin ngin-food.de. Beide Onlinemagazine werden von dem Digitalverlag Vertical Media herausgegeben. Vor ihrer Tätigkeit bei Vertical Media besuchte Hannah Scherkamp die Deutsche Journalistenschule in München und verantwortete die Seite pressekompass.net. Für sie bedeutet Innovation „Fortschritt durch Kreativität, Weitblick und Tatendrang“.

Professorin Dr. Insa Sjurts Professorin Dr. Insa Sjurts – Präsidentin und Geschäftsführerin der Zeppelin Universität. Professorin Dr. Insa Sjurts ist seit 2015 die Präsidentin und Geschäftsführerin der Zeppelin Universität in Friedrichshafen, an der sie zudem den Lehrstuhl für strategisches Management und Medien inne hat. Hierbei konzentriert sie sich auf die strategischen Handlungsmuster von Medienunternehmen in Zeiten der Digitalisierung und den Herausforderungen durch Hyperwettbewerb (Wettbewerb, alle gegen alle) und Coopetition (die Gleichzeitigkeit von Kooperation und Konkurrenz zwischen Organisationen). Sjurts beschäftigt sich zudem mit Stolpersteinen und Erfolgsfaktoren insbesondere von Frauenkarrieren in der Medienbranche. Laut Sjurts kann wirkliche Innovation nur entstehen, wenn Mut und die Bereitschaft das „Scheitern aushalten zu können” bestehen, denn ansonsten „gibt es bestenfalls kleine Schrittchen, aber keine wirkliche Innovation”.

Professorin Dr. Marion Weissenberger-Eibl Professorin Dr. Marion Weissenberger-Eibl – Leiterin Frauenhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Professorin Dr. Marion Weissenberger-Eibl leitet das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) und ist Inhaberin des Lehrstuhls Innovations- und Technologiemanagement am Institut für Entrepreneurship, Technologie-Management und Innovation am Karlsruher Institut für Technologie. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit bildet das Management von Innovationen. Außerdem ist sie Mitglied des Gesprächskreises „Wirtschaft und Innovation“ des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Sie sagt: „In Deutschland haben wir eine ausgeprägte Innovationskultur, die bestimmt ist von einer schnellen Vernetzung und unserer Art und Weise, wie wir Produkte entwickeln, auf den Markt bringen und exportieren. Frauen leisten darin ebenso ihren Beitrag wie ihre männlichen Kollegen, erfahren oft jedoch weniger Sichtbarkeit. Ich bin sehr gespannt auf die eingehenden Bewerbungen“.

Brigitte Zypries Brigitte Zypries – Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Brigitte Zypries ist seit diesem Jahr Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Die studierte Rechtswissenschaftlerin war unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht und Staatssekretärin im niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales. Mitglied des Bundestages ist Zypries seit 2005. Zypries ist der Meinung, dass wir in Deutschland in der Forschung und Entwicklung bereits sehr gut seien. Allerdings gibt sie zu bedenken: „Das allein reicht heute aber nicht mehr: Neue Geschäftsmodelle, neue Dienstleistungen, neue Nutzungskonzepte – moderne Innovationspolitik muss ein vielfältiges Ideenspektrum adressieren“.

„Da draußen gibt es unglaublich viele Frauen, die mit ihren vielfältigen Ideen, ihren Produkten, ihrem Know-how und dem Willen, den Status Quo in Frage zu stellen, so viel erreichen und uns damit neue Perspektiven eröffnen, den Alltag erleichtern und dazu beitragen, dass wir morgen ein anderes, besseres Leben führen können“, so die Initiatorinnen von Edition F, Susann Hoffmann und Nora-Vanessa Wohlert.

Welche werden nun die Top 25? Diese schwierige Wahl geben wir an Sie weiter: Wir stellen Ihnen hier unsere Vorauswahl für die Abstimmung vor, die Sie gemeinsam mit unserer Jury entscheiden. Dabei gehen das Publikumsvoting und die Stimmen der Jury, in der wir mit dem Handelsblatt vertreten sind, jeweils mit 50 Prozent in das Endergebnis ein. Jeder und jede von Ihnen hat eine Stimme, die Sie für eine Frau aus unserer Top-50-Vorauswahl abgeben können. Um Mehrfachabstimmungen zu vermeiden, kann jeder registrierte Nutzer seine Stimme nur einmal abgeben.

Wie abstimmen?

Falls Sie noch nicht bei Edition F registriert sind, können Sie das hier tun und direkt abstimmen mit einem Klick auf Ihre Wunschkandidatin. Sollten Sie sich nicht dort registrieren wollen, senden Sie eine Mail an 25Frauen@editionf.com. Bitte wählen Sie dann den Betreff: Vorname Nachname (Ihre Top-25-Frau). Andere Formate können leider nicht ausgewertet werden. Die Abstimmung endet am 18. Mai 2017 um 23.59 Uhr. Am 22. Juli werden die Preisträgerinnen bei einem feierlichen Event im Kino International Berlin vorgestellt und am 23. Juni online bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Ihre Stimmen und sind sehr gespannt, für wen Sie sich entscheiden, nachdem Sie alle 50 Nominierten hier kennengelernt haben. Viel Spaß beim Lesen. Und bitte daran denken: Jeder kann nur einmal eine Stimme abgeben.